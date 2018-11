8 ноября: Собачья ревность и «Назад в СССР» вместе с The Beatles

Доброе утро! Вот и четверг — наступил быстро и незаметно.

Погода на сегодня: пасмурно и с «плюсом». Небольшой тизер: говорят, на выходных опять снег выпадет!

Немного милоты.

В модной игрушке Red Dead Redemption 2 можно гладить лошадей и собак. Виртуальные животные при этом радостно фырчат, поскуливают и виляют хвостом. Пользователь инстаграма решил проверить, как его бигль отреагирует на то, что он приласкает другую (ну и что, что ненастоящую) собаку. Ооо, лучше бы он этого не делал! В этом взгляде столько эмоций:

Добавим драйва.

Вратарь клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтон Ойлерс» сделал один из самых красивых сейвов в своей карьере. После паса от капитана «Ойлерс» Коннора Макдэвида нападающий Тай Раттье бросал по пустым воротам, но голкипер прыгнул за шайбой и отбил ее головой. Да будут благословенны замедленные видеоповторы в хоккее - без них мы бы вообще ничего не поняли:

Новости!

В Минске установили несколько светящихся скульптур со светодиодами, рекламирующих предстоящие II Европейские игры. Одна из таких скульптур выполнена в виде грузовика МАЗ. Выглядит очень празднично:

Билл Гейтс представил проект унитаза, работающего без подключения к канализации и использования воды. Презентация состоялась на выставке Reinvented Toilet Expo в Китае, где более 20 компаний со всего мира презентовали инновации в области переработки отходов. Унитаз от Билла Гейтса использует несколько видов химикатов, чтобы переработать отходы в удобрение. Концепция, по словам миллиардера, почти готова, и вскоре её передадут производителям для тестового выпуска на рынок. Устройство разработал Фонд имени Билла Гейтса, за семь лет получивший более 200 миллионов долларов финансирования. Подобные унитазы обойдутся в 500 долларов за штуку и сначала появятся в школах и многоквартирных домах. По мнению миллиардера, домохозяйки будут также активно ставить себе устройства с химикатами, как в конце XX века покупали компьютеры от Microsoft. Для демонстрации устройства Гейтс вышел на сцену со стеклянной банкой с самыми настоящими. гм… человеческими фекалиями. Что, конечно, породило шквал шуток и мемасов. А тема-то, между прочим, серьезная!

Мультфильм «Шрек» получит перезапуск спустя 17 лет после выхода! Один из культовых проектов Dreamworks и персонажа, ставшего мемом, хотят сделать более понятным для нового поколения. К новой картине планируется привлечь участников озвучки первой части: Майка Майерса (Шрек), Антонио Бандераса (кот в сапогах) и Эдди Мёрфи (осёл). Как отметил продюсер, студия пока работает над сценарием, который мог бы привлечь в кинотеатры представителей нового поколения.

Музыкальная пауза.

Вы не поверите, но у The Beatles накануне вышел ЕЩЕ ОДИН новый клип! На этот раз на песню «Back in the U.S.S.R.», которая была записана 50 лет назад. Мы точно не путешествуем во времени?)

По сюжету песни и видео группа будто бы прилетает на гастроли в СССР (увы, в действительности это так никогда и не произошло!). В анимированном лирик-видео можно увидеть кадры с медведями, самолетами, взлетом ракеты и старые фотографии Красной площади.

Релакс дня:

Если срочно нужна перезагрузка, то добавляйте в закладки вот это видео. Стрим, в котором 24/7 играет расслабляющая джазовая музыка. Внимание: Оторваться и вернуться к рабочим/учебным делам будет очень сложно!

Объявлены победители конкурса фотографии, живописи и дизайна The Golden Turtle 2018. В этом году свои работы предложило рекордное количество участников, а именно 1800 авторов из 110 стран. В нашей галерее - некоторые снимки конкурсантов.