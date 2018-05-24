24 мая: Очи черные, футбольные

Доброе утро!

Милота дня.

Три недели назад в Пражском зоопарке родился малыш-трубкозуб. На днях его впервые показали публике. Трубкозубик подрос, весит уже 4 кг, но вот кто он — мальчик или девочка — до сих пор «скрывает»… Очень забавное животное:

Рекорд! Да не простой, а футбольный — помните, что уже меньше чем через месяц стартует Чемпионат мира в России?

Бразильский футболист Эдерсон ди Мораес, голкипер английского клуба «Манчестер Сити», который в этом году отпраздновал чемпионство, вписал свое имя в Книгу рекордов Гиннесса. На тренировке в присутствии представителей Книги бразилец отправил мяч на рекордное расстояние от вратарской площади — 75,35 метра .

Эдерсон превзошел предыдущий рекорд на 5,5 метров и получил сертификат, подтверждающий достижение.

На то, чтобы побить предыдущий рекорд, бразильцу давалось всего три попытки. Первые две успехом не увенчались, а вот третья стала триумфальной.

Новости!

Вдогонку к новому «Простоквашино»: «Союзмультфильм» планирует снять новые серии мультика про попугая Кешу — «Возвращение блудного попугая». Сейчас идет работа над пилотным эпизодом. Уже известно, что из Кеши хотят сделать «современного стендапера». В планах сделать не только анимационный сериал, но и полнометражный фильм, над которым работает автор оригинального сериала Александр Курляндский. Фильм по мотивам «Возвращения блудного попугая» станет первым самостоятельным коммерческим проектом студии. Бюджет проекта оценивается в 180−300 млн рублей — конечная стоимость будет зависеть от того, будет ли фильм снят в 3D.

Жительница Лондона Клэр Оливер была гостьей на свадьбе принца Гарри и актрисы Меган Маркл в Виндзорском замке, которая состоялась 19 мая. Да-да, туда пригласили не только родственников пары, знаменитостей и высокопоставленных чинов, но и 1200 «простых» британцев. Спустя несколько дней после свадьбы Оливер решила продать на Ebay сувениры, которые королевская семья вручала гостям. В подарочном наборе были:

Магнит

Бутылка воды

Шоколадная медаль

Песочное печенье

Буклет с программой церемонии

Письмо от имени принца Гарри и Меган Маркл

Открытка

Браслет

Талон на бесплатную парковку

Купон в сувенирный магазин Букингемского дворца

Сумка

В итоге Клэр удалось продать сувениры за 21,400 фунтов (примерно 1,7 миллиона рублей). На аукционе было сделано 83 ставки. Офигеть, да?

И очень забавная новость из США. Американку во время покупки машины попросили доказать, что она не робот — пройти капчу в реальной жизни! Она сидела в салоне, перед продавцом, и письменно заполняла все необходимые бумаги. И вдруг — призыв пройти капчу, систему reCAPTCHA, призванную определить, человек перед ней или нет. Такую проверку размещают на сайтах, чтобы защититься от ботов. В реальной жизни Робин просто пришлось поставить галочку в нужном поле. «Продавец подавал мне каждую бумагу с коротким пояснением, для чего это. И тут передаёт мне страницу, на которой ничего, кроме «капчи». И говорит: «А это только для того, чтобы убедиться, что вы не робот». Я сказала: «Серьёзно?». Не знаю, как долго он этим занимается и может для него это нормально, но он такой: «Ага», - рассказала покупательница.

Шикарная музыкальная пауза.

Продолжаем про футбол — британский телеканал BBC Sport представил проморолик чемпионата мира по футболу, который стартует в России уже 14 июня. Под романс «Очи черные» в исполнении сэра Джона Томлинсона и Лондонского симфонического оркестра!

С помощью ткацкого станка авторы вспомнили яркие моменты предыдущих турниров: один из лучших голов в истории футбола в исполнении нынешнего председателя правления брестского «Динамо» Диего Марадоны, знаменитое празднование Роже Милла у углового флага на ЧМ-1990, гол Зинедина Зидана в финальном матче турнира 1998 года в ворота сборной Бразилии.

Затем на полотне появились потенциальные герои предстоящего чемпионата. Первой, в образе викингов, предстала сборная Исландии, два года назад завоевавшая любовь даже тех людей, которым футбол безразличен. Вслед за исландцами пришел черед египетского форварда Мохаммеда Салаха — лучшего бомбардира чемпионата Англии в составе «Ливерпуля», удостоившегося прижизненного (пусть и временного) памятника в Британском музее. Само собой, в конце авторы ролика не могли не столкнуть лбами двух главных звезд мирового футбола: Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Русский колорит предстоящего чемпионата создатели промо передали не только за счет санудтрека, но и с помощью советского (обратите внимание на кадры в конце видео) ткацкого станка и мелькнувшего храма Василия Блаженного.

К завтраку.

Бутерброд, который особенно понравится фанам мультфильма "Спанч Боб". Эндрю Ри с канала Binging with Babish попытался приготовить гигантский бургер, заказанный Бабл Басом в одной из серий.

«Двойную порцию тройного бифбургера, катер-джип с пятью кусками сыра, лёгкую томатную смазку для вибрации, побольше лука для слезы и горчицы, чтобы катер был на плаву» — именно так звучит оригинальный «рецепт».

В результате получилась целая бургер-башня. Спойлер: ее потом тупо разделили на 6 отдельных бургеров, чтоб было удобно есть. Не пропадать же вкуснятине!

Дизайнер Юлия Пидлюбняк из нью-йоркской креативной студии Ymage works воссоздала известные картины в формате 3D, сосредоточившись на архитектурных формах, текстурах и свете. Она убрала с полотен человеческие фигуры, «чтобы показать то, что за ними, что на первый взгляд незаметно для нашего глаза».