29 октября: Котомодель и собака-вымогательница

Всем привет! Последний понедельник октября, между прочим. Уже на этой неделе наступит последний месяц осени…

О погоде на неделю. Снег, нам обещают снег!

Сложности с пробуждением? Вообще не проблема. Просто посмотрите это видео с очень криповой декорацией к Хэллоуину. Бодрит — не то слово:

А теперь немного милоты.

В Стамбуле бездомная кошка взобралась на подиум прямо во время модного показа. Сперва она уселась и принялась вылизывать лапы, а потом попыталась поймать за ноги проходящих вокруг неё моделей. Можно сказать, что показ был сорван — все внимание зрителей было уж точно не на моделей:

Кстати, забавно, что в английском языке подиум называется «catwalk» — «проход кошки».

Новости!

Американская католическая организация Fundación Ramón Pané выпустила игру Follow JC Go — аналог приложения Pokémon Go, в котором вместо покемонов надо ловить католических святых. Приложение также работает с функцией дополненной реальности. Также пользователям мобильной игры предстоит проверить себя на знание Библии и ответить на вопросы Моисея. Например, он может спросить у игрока, кому принадлежит цитата «Боже Мой, Боже мой! Для чего ты меня оставил?» (это слова Иисуса). Если игрок дает верный ответ, святой присоединяется к его команде. В Follow JC Go нужно собирать воду, еду и так называемую «духовность» — они повышают уровень «здоровья» в игре. Также игра может предложить игрокам помолиться, если они пройдут мимо церкви или больницы. Прямо в приложении можно перевести деньги на благотворительность. И хоть папа римский и Ватикан официально не имеют отношения к созданию игры, создатели игры утверждают, что Папа Римский Франциск похвалил ее. На создание игры ушло два года и 500 тыс. долларов, которые были собраны из пожертвований. Сейчас Follow JC Go доступна в Испании и Италии, но скоро она будет доступна и в других странах. Насчет выхода в России ничего не известно.

Восхихитительная история! Жительница Оклахома-Сити Бетси Рейс рассказала, что ее собака по кличке Принцесса каждую ночь убегает из дома и сидит возле входа в Макдональдс, притворяясь бездомной, чтобы ее кормили гамбургерами. Девушка даже опубликовала фотографию своего хитрого питомца: «Если вы увидите мою собаку, перестаньте подкармливать ее толстую задницу, потому что она не знает, как себя вести и постоянно убегает по ночам из дома в Макдональдс. Она не бездомная». Рейс назвала собаку вымогательницей, которая играет на чувствах людей и заставляет их кормить ее бургерами. На видео — Принцесса «в деле»:

«Portrait of Edmond Belamy» (англ. «Портрет Эдмонда Белами») - первая картина, полностью сгенерированная искусственным интеллектом, была продана на аукционе в Нью-Йорке за… 432 500 долларов (ожидалось, что уйдет за 7-10 тысяч долларов). Картина была создана специальной генеративно-состязательной сетью, разработанной парижской арт-группой под названием Obvious. Группа натренировала алгоритм на базе данных, включающей около 15 000 портретов, датируемых XIV-XX веками. На основе этих работ «генератор» (часть алгоритма) начал создавать собственные изображения.

Музыкальная пауза!

В минувший уик-энд в США отпраздновали день тыквы. По этому поводу сегодня посмотрим (и послушаем) эпичный ролик, на создание которого у авторов ушло несколько лет. Чтобы создать такую покадровую stop-motion анимацию, потребовались сотни тыкв и очень много энтузиазма. Кстати, музыку для видео записали также при помощи тыкв разных размеров и форм:

Для киноманов — что посмотреть в канун Хэллоуина?

Издание IndieWire сформировало топ-100 лучших фильмов ужасов в истории. На первом месте рейтинга находится картина «Сияние» Стэнли Кубрика, снятая в 1980 году по роману Стивена Кинга. Сам писатель считает эту картину одной из худших экранизаций своих книг.

В первую десятку рейтинга также вошли «Техасская резня бензопилой» (1974), «Ребенок Розмари» (1968), «Изгоняющий дьявола» (1973), «Хэллоуин» (1978), «Психо» (1960), «Глаза без лица» (1960), «Нечто» (1982), «Чужой» (1979) и «Ночь живых мертвецов» (1968).

Помимо этого, в списке присутствует советская картина «Вий», снятая в 1967 году по одноименной повести Николая Васильевича Гоголя. Фильм попал на 89-е место.

Недавно стали известны имена победителей и призеров международного конкурса «Астрофотограф года» —2018. Награду за лучший снимок получил американец Брэд Голдпэйнт, запечатлевший Млечный путь и Туманность Андромеды в небе над городом Моаб, штат Юта. Организаторы конкурса выплатят Голдпэйнту 10 тысяч фунтов стерлингов, а призерам — 1,5 тысячи. В галерее — завораживающие снимки с этого конкурса.

Легкого вам понедельника!