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Утро в Туле
27 мая: симулятор путешествий и китайская копия Парижа

27 мая: симулятор путешествий и китайская копия Парижа

Доброе утро! Запасайтесь порцией хороших новостей вместе с нами. Поехали!

 

Одевайтесь потеплее. Сегодня пасмурно, а температура воздуха прогреется до +17 градусов.

 

В период обязательной изоляции люди и мечтать не могут о поездках в другие страны. Планируя выход в свет, теперь приходится выбирать не между морем и рестораном, а между походом в магазин и прогулкой до аптеки.

Что, если бы можно было хотя бы ненадолго испытать то чувство, когда ты стоишь в аэропорту, оставив все заботы и суету за спиной? С собой у тебя чемодан с самым нужными вещами, а впереди — почти две недели отпуска…

Сервис OneTwoTrip представил симулятор путешествий, который дает такую возможность: оказаться в виртуальном аэропорту с его типичными звуками, постоять в очереди на регистрацию, занять кресло в самолете и прогуляться по улицам Парижа.

Но имейте в виду: здесь все как в жизни — можно пропустить свой рейс и остаться дома. Удачи!

 

Трио из Техаса Khruangbin, вдохновленное тайской культурой — одно из главных открытий американской инди-сцены последних лет. В песнях и клипах щемящая красота и светлая печаль. Слушаем новый сингл «So We Won?t Forget».

 

В 2007 году в населенном пункте Тяньдучэн в пригороде Гуанчжоу построили копию Парижа. Фотограф Франсуа Прост (Francois Prost), коренной парижанин, сфотографировал китайскую версию своего родного города и сопоставил изображения со снимками оригинальных достопримечательностей. Попробуйте отличить Францию от Китая.

Инициаторы строительства рассчитывали на то, что в Тяньдучэне будут проживать около 10 тысяч человек. Пять лет назад там жили всего две тысячи, хотя жизнь здесь дешевле, чем в других пригородах Гуанчжоу.

За 2017 год примерно 1,7 миллиона жителей Китая посетили Париж. Половина из них приезжали на один-два дня и тратили 180 евро в сутки. При этом 40% покупателей предметов роскоши во Франции — китайцы. Они тратят на шопинг в среднем 11 тысяч евро за поездку.

Со временем дешевизна жизни спровоцировала приток населения — сейчас в Тяньдучэне проживают более 30 тысяч — 1 человек на квадратный километр, это в 19 раз меньше, чем в Гуанчжоу.

Название населенного пункта Тяньдучэн переводится с китайского как «Небесная столица». На строительство маленького Парижа было потрачено 474 миллиона евро. Сегодня правительство КНР заявляет, что такие жилые комплексы не соответствуют социалистической идеологии страны.

 

Сидя дома, некоторые открыли в себе творческие способности, о которых раньше и не догадывались. Возможно, в привычной жизни просто не хватало времени на то, чтобы прислушаться к себе.

Многим реализовать творческий потенциал помог челлендж от музея Гетти, который призвал пользователей воспроизвести из подручных средств полотна известных художников.

Некоторые могли бы поспорить с оригиналами по количеству деталей и заложенных смыслов.

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Автор: Администрация Myslo
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