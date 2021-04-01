1 апреля: первоапрельская шутка от Volkswagen (или Voltswagen?) и советский «Властелин колец»

Доброе утро! Сегодня никому не верьте! Помните: сахар в сахарнице лучше попробовать, прежде чем сыпать в кофе. И спина у вас не белая!

Не забудьте взять зонтик. Сегодня в Туле небольшой дождь, а температура воздуха днем прогреется до +9 градусов.

Официальный представитель автоконцерна Volkswagen заявил The Wall Street Journal, что сообщение о переименовании американского подразделения в Voltswagen можно считать первоапрельской шуткой и «маркетинговым ходом» для привлечения внимания к новым электромобилям концерна.

«Мы не хотели никого ввести в заблуждение. Это просто маркетинговый ход для того, чтобы люди говорили о кроссовере Volkswagen ID.4», — сказал представитель компании. В автоконцерне хотели показать фокус на производство электромобилей.

30 марта на сайте Volkswagen of America опубликовали пресс-релиз, в котором указано, что в мае компания официально сменит название на Voltswagen of America. Слово образовано от термина «вольт» (Volt), обозначающего единицу измерения электрического напряжения. Позже заявление удалили, но сообщение о смене названия сохранилось в инстаграме автоконцерна.

Ранее в Volkswagen объявили о планах стать крупнейшим производителем электротранспорта в мире. К 2030 году компания планирует построить в Европе шесть заводов по производству аккумуляторов для электромобилей и увеличить число зарядных станций во всем мире.

Уникальный проект — импровизационная сюита из девяти частей, в которой на цикличное электронное полотно Сэма Шеперда последовательно нанизываются массированные оркестровки и джазовое соло легендарного саксофониста Фэроу Сандерса. Облагораживающая работа. Сегодня слушаем Floating Points, Фэроу Сандерс и Лондонский симфонический оркестр - Movement 6.

«Пятый канал» опубликовал на ютьюбе две части телеспектакля «Хранители», снятого по первой из трех частей романа «Властелин колец» английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина.

Телеспектакль был снят на студии Ленинградского телевидения в 1991 году. В его основу лег перевод «Властелина колец», сделанный в 1980-х годах Владимиром Муравьевым и Андреем Кистяковским (в нем Бэггинсы названы Торбинсами, а Арагорн — Бродяжником).

В спектакле сыграли актеры Виктор Костецкий (Гэндальф), Георгий Штиль (Бильбо), Валерий Дьяченко (Фродо). Песни к нему написал участник группы «Аквариум» Андрей «Дюша» Романов. Он же выступил в роли рассказчика. Сняла «Хранителей» режиссер Наталья Серебрякова.

Издание «Мир фантастики» пишет, что телеспектакль показали в эфире лишь один раз. Запись считалась утерянной, фанаты Толкина не могли найти ее много лет.

Это не единственный советский телеспектакль по сюжету Толкина. В 1985 году на Ленинградской телестудии сняли фильм «Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса, Хоббита» по книге «Хоббит, или Туда и обратно». Его тоже можно посмотреть на ютьюбе.

Кто сможет развеселить человека, даже если весь мир кажется тоскливым и унылым? Ну конечно же, его любимая собака, если таковая имеется! И мы даже не будем ссылаться на известную фразу о том, что собака — друг человека, вы это и так знаете. А ещё четвероногие умеют корчить такие забавные мордахи, что никто не сможет удержаться от улыбки. Мы собрали для вас фотографии собак, которые в очередной раз показали, какими смешными они могут быть.

Хорошего дня и шутливого настроения!