28 апреля: Готовы к четырем выходным подряд?

Всем привет! Когда утром в субботу просыпаешься и понимаешь, что пора вставать на работу:

Самая хорошая новость этого дня: впереди целых четыре выходных! Как обычно, обзор интересных событий в Туле на весь долгий уик-энд уже доступен на Myslo. Там все - от открытия мотосезона до театральных премьер:

Синоптики обещают, что с каждым днем погода будет становиться все лучше и лучше. Урааа, солнце и плюс 25!!!

Милота плюс бодрость: взболтать, но не смешивать!

Этот котик стал звездой интернета только потому, что никак не мог чихнуть. Ох, многим знакомо это чувство:

А теперь кое-что удивительное.

На шоу талантов в Китае показали, как 12-летний мальчик собирает кубики Рубика, жонглируя ими. Всего за 5 минут 6 секунд:

Новости!

Интересная социальная реклама от шведского подразделения Volkswagen. Ребята выпустили чехлы для смартфонов. Они сделаны из кузовных панелей машин, попавших в ДТП по вине водителей, которые взяли в руки телефон (чтобы, например, прочитать или набрать сообщение) во время вождения. «Мы знаем, как это бывает: находясь за рулем, внезапно берешь телефон, чтобы ответить на звонок или отправить сообщение, — говорит Юхан Карлссон, бренд-менеджер в стокгольмском подразделении Volkswagen, — однако в этот момент вероятность попасть в ДТП увеличивается в 23 раза. Мы надеемся, что чехол для телефона, сделанный из машин, разбитых в таких авариях, заставит человека подумать дважды, прежде чем он решит взять в руки телефон. Чехол будет молчаливым напоминанием, что следует следить за дорогой». Средства, вырученные от продажи чехлов, пойдут благотворительной организации Trafikskadefonden, которая занимается помощью людям, пострадавшим в авариях. Стоит один такой чехол 599 шведских крон (около 69 долларов).

Шок-новость из Сыктывкара: там РУБЛЬ УПАЛ! В прямом смысле: упал памятник рублю. Вернее, его уронили. Вандалы разбили пьедестал, после чего уронили постамент с изображением знака рубля. Как-то тревожно, не находите?..

Жутковатый рекорд: в Китае поймали самого большого в мире комара! Москита обнаружили в горах юго-западной провинции Сычуань в августе прошлого года во время экспедиции, организованной энтомологом Чжао Ли. Он является куратором Музея насекомых Западного Китая в городе Чэнду, где в мае представит свою находку. Специалист потратил несколько месяцев на детальное изучение насекомого, чтобы окончательно убедиться в том, что оно претендует на звание крупнейшего. Размах крыльев этого комара составляет 11,15 сантиметров, в то время как у обычного представителя этого вида он не превышает восьми сантиметров. Бррр, к счастью, это крылатое чудище не пьет кровь. Так, просто своим видом пугает:

Музыкальная пауза!

С пылу с жару — новинка от Эда Ширана «Happier». Вместо музыканта в клипе снялась кукла, точь-в-точь похожая на британца.

Интересное достижение ученых.

Учёные в США научились управлять каплями воды с помощью компьютера и показали, как это можно использовать в реальной жизни. Например, играть в игры наподобие Pacman, смешивать краски или отправлять сообщения на поверхности с водой:

В галерее котики, которые уже готовы к длинному уик-энду. А вы готовы?