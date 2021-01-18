18 января: необычный способ транспортировки себя и самый богатый профессиональный бездельник

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Надевайте свитер, а лучше два. Сегодня в Туле ожидается небольшой снег, а температура воздуха днем опустится до -19 градусов Цельсия.

Краснодар замело — на дорогах пробки, авиарейсы задерживают. Работу никто не отменял, но как до нее добраться? Ну, есть один способ: понадобится упряжка из (как минимум!) двух собак и сноуборд. Минус у такого транспорта только один — на улице можно встретить кошку и уехать куда-то не туда.

Минутка (или пару) зажигательного рэпа от Juice WRLD ft. Young Thug - Bad Boy.

В 2018 году Седзи Моримото (Shoji Morimoto) «устроился работать» профессиональным бездельником. Как пишет Independent, за два с половиной года эта деятельность принесла ему 30 миллионов иен (21,2 миллиона рублей).

37-летний Седзи просто проводит время с людьми за деньги. При этом ничего особенного японец не обещает — он просто ходит, ест, пьет, дает бесхитростные советы, словом, может составить компанию. Сейчас услуги Моримото стоят 10 тысяч йен (7 тысяч рублей). Помимо этого, нужно оплатить расходы на транспорт и еду для него.

Все началось с объявления, которое Моримото однажды решил опубликовать в твиттере.

«Я предлагаю себя в аренду как человека, который ничего не делает. Вам сложно одному пойти в магазин? Не хватает игрока в команде? Вам нужен кто-то, кто забьет для вас место? Я не могу делать ничего, кроме легких заданий», — написал он в твите.

В итоге твит стал популярным, и услугами Седзи воспользовались более трех тысяч раз.

Причем поначалу он делал это бесплатно, но со временем стал брать плату, чтобы сократить растущее число запросов. Обычно он встречается с 3−4 клиентами в день.

По его словам, к нему обращаются самые разные люди. Некоторые страдают от одиночества, другие от скуки.

Его нанимали, чтобы поужинать, сфотографироваться для инстаграма, ловить бабочек в парке, послушать о нелегком труде медработника, сопровождать человека, который подает на развод.

Один человек нанял Седзи, чтобы рассказать ему о совершенном убийстве, а другой попросил отвезти его в место, где он неудачно пытался покончить жизнь самоубийством.

Сам Моримото женат, у него есть высшее образование и ученая степень по физике. До карьеры бездельника он работал в издательстве.

«Безделье» принесло ему не только хороший доход, за эти два с половиной года Седзи написал книгу и стал прообразом для героя сериала. А в твиттере у него более 268 тысяч подписчиков.

Коты никогда не перестают удивлять своих хозяев. Даже свои самые обычные будничные дела, коих совсем немного, они умудряются делать по-особенному. И кажется, эти горделивые создания даже не задумываются о том, как часто ломают человеческий мозг.

Сегодня мы собрали для вас несколько снимков котов, чьи позы и поведение оказались такими странными, что у их хозяев так и хочется спросить «что с твоим котом?»! Смотрим!

Хорошего дня и теплого настроения!