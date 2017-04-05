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Утро в Туле
5 апреля: Только добрые новости

5 апреля: Только добрые новости

Всем привет! По понятным причинам накануне развлекательного утреннего блога не было. Сегодня возобновляем публикации и стараемся создать себе максимально возможное ХОРОШЕЕ настроение!

 

Начнем день с невероятно милого видео. Большой черный пес по кличке Бумер несет куда-то своего маленького друга-шпица. В ведерке!

 

Теперь залипалочка. Проект Envisioning Chemistry опубликовал видео, в котором показано, как жидкие растворы кристаллизуются и образуют осадок. На это можно смотреть вечно:

 

Новости. Никаких плохих, только добрые!

В Бруклине теперь можно отведать пончиков из спагетти с разными соусами. Выглядят странно:

 

Идея для тех, кто души не чает в своем домашнем питомце, - часы с шерстью вашего котика или песика! Для заказа нужно отправить компании-производителю небольшой пакетик с шерстью вашего питомца — 50−100 грамм, не больше, со взрослого кота можно за пару дней наскрести. Компания перерабатывает шерсть в покрытие и наносит его на металлический корпус часов. При этом запах и качество шерсти остаются прежними. Даже сидя в скучном офисе, вы можете гладить себя часами по щеке, воображая, что ваш котик рядом. Заказ делается 3−4 недели, можно выбрать между серебряным и золотым покрытием металлических деталей часов. Часы используют японский механизм, весят 56 граммов и имеют 2-летнюю гарантию.

 

Американец Питер Шрипол собрал модель самолета, использовав вместо крыльев картонные ведра из KFC.  И ОН ПОЛЕТЕЛ!!! Вот ведь ОЧумелые ручки, а:

 

Музыкальная пауза! Вы только взгляните - этот попугай фанатеет от Элвиса Пресли!!! Невозможно досмотреть этот ролик до конца и ни разу не улыбнуться:

 

Интересную рекламную кампанию придумала страховая компания AIG. В качестве главных героев выступили новозеландские регбисты, игроки национальной сборной. Съёмки ролика проходили проходили в Токио. По сюжету на ничего не подозревающих жителей нападают регбисты, проводя классические захваты из игры, останавливая автомобили и бросая мячом в головы людей. Но все это не шутки ради, а ради великой цели - спасения их жизней:

В 2019 году в Японии пройдёт Кубок мира по регби. AIG является одним из спонсоров спортивного мероприятия. «Командная работа лежит в основе работы в AIG и у игроков регби. Мы знаем, что добиться успеха не всегда просто, но всё же проще его добиться, когда работаешь в команде», — подчёркивают в компании.

 

В галерее - снимки в стиле "мой хозяин идиот". Не будьте такими, лучше закажите часы из шерсти любимого котика/песика ХD 

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:18 +2
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