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Утро в Туле
18 октября: клавиатура с эмоджи, существо с 720 полами и лотерея Бэнкси

18 октября: клавиатура с эмоджи, существо с 720 полами и лотерея Бэнкси

Доброе утро! Наконец-то пятница, начинаем обратный отсчет до выходных. А пока посмотрим, что они нам готовят.

 

В ближайшие три дня на улице будет тепло и пасмурно. Но это не беда, есть много вариантов весело провести выходные в теплых, комфортных помещениях. Ждите подробностей совсем скоро.

 

Думаете, на картинке изображено что-то старое и заплесневелое? Вовсе нет, это новый обитатель Парижского зоопарка – одноклеточное существо, которое выглядит как гриб, но на самом деле оно живое. Это слизь, у которой 720 полов и высокая способность регенерации, но мозг отсутствует.

 

И снова новости о нашем любимом Бэнкси. В начале месяца британский художник открыл интернет-магазин, название которого в переводе на русский звучит как «Внутренний валовой продукт» и вот теперь магазин принимает заказы. Отличительная особенность магазина – необычная доставка товаров. На сайте можно оформить заказ на нужную вещь, но только не факт, что вы ее получите. Система определяет покупателей случайным образом, а принять участие в этой лотерее можно всего один раз – в одни руки отпускается один товар.

 

Компания Microsoft представила новую беспроводную клавиатуру, на которой есть отдельные клавиши Emoji. Эта клавиша используется для выбора и вставки эмоджи. Новинка стала самой большой переменой в раскладке клавиатуры за последние 25 лет.  Клавиатура уже появилась в продаже в США, а ее стоимость составляет около 3000 рублей.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Басты, который служит саундтреком к фильму «Текст».

 

В галерее сегодня милые котики.

Хороших всем выходных!

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