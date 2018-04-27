27 апреля: Пятница-не пятница

Всем привет! Ты, когда вспомнил, что на этой неделе шесть рабочих дней, и сегодня только пятый из них:

Начинаем с милоты.

Вчера в Новосибирске из электрички эвакуировали 166 человек. Причина — был обнаружен подозрительный предмет (довольно большая картонная коробка). И это самый милый подозрительный предмет, который только можно найти:

Для бодрости - вот это короткое видео.

Вьетнамец решил удалить зуб своему ребенку с помощью арбалета. Обоим очень понравилось, больно и страшно почему-то только зрителям этого видеоролика:

Новости!

В Лондоне стартовала крутейшая рекламная кампания «Макдоналдс»: разместили билборды, на которых в режиме реального времени показываются данные о погоде. При чем тут "Макдоналдс"? А при том, что солнце обозначается с помощью биг-мака, дождь — иконкой в виде перевёрнутой картошки фри, шкала термометра - в виде ломтика картошки, окунутого в кетчуп. Смотрите:

Японские инженеры создали робота-трансформера J-deite RIDE, который превращается в автомобиль за минуту. Высота робота — 3,7 метра, технически он может ходить со скоростью 100 метров в час. Когда J-deite RIDE трансформируется в двухместный автомобиль, то двигается на колесах. Разработчики отметили, что никогда не тестировали робота за пределами ангара, но надеются, что он вдохновит людей «расширить воображение» и будет использоваться в парках развлечений или на уличных парадах.

Ученые из Южной Кореи представили новую технологию для печати еды с помощью 3D-принтера. Ученые предлагают использовать для производства «чернил» метод криогенного размалывания сырья, благодаря которому из продуктов получают микрочастицы, состоящие из белков и углеводов. После этого полученный порошок соединяют со связывающим полимерным веществом и с помощью послойной печати создают пищевые блоки с точной формой и содержанием питательных веществ.Авторы технологии отмечают, что текстура напечатанной еды будет близка к реальной, так как за счет пористой структуры материалов ее можно будет менять. Основным достоинством своей разработки они называют возможность контролировать скорость переваривания напечатанной пищи и всасывания питательных веществ в желудке.

Музыкальная пауза! Сегодня прямо мурашкотворящая, приготовьтесь.

Двухлетний Леннокс - будущая звезда, это точно. Вы только посмотрите, какой талантливый барабанщик растет! Вы только послушайте его соло! Мама и папа просто обязаны подарить этому парню ударную установку:

Видео о том, что где-то есть люди, у которых руки растут из плеч.

Николас Браун работает с полимерной глиной всего год, однако из-под его резца уже выходят поразительной красоты работы. Недавно он наглядно продемонстрировал то, как превратить кусок сырого материала в очаровательного пришельца из «Стражей Галактики». Вот классный таймлапс:

Вот еще несколько работ мастера:

Еще больше таких видео - на канале автора LoreCraft на Youtube.

Галерея-фантазия: как выглядели бы животные из мультиков, если бы стали людьми (тоже из мультиков)?