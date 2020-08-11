11 августа: тату для столетней бабушки и «Я-я динг-дон!»

Утречка вам доброго! Скорее за кофеек, а потом — просыпаться! Просыпаться!

Погода сегодня сначала не порадует, но потом немного наладится. Немного дождика после такой жаришки нам не повредит.

Пока мы тут о погоде, 103-летняя женщина сделала свою первую татуировку, чтобы вычеркнуть ее из своего списка желаний. Во как!

103-летняя Дороти Поллак доказывает миру: возраст — не повод отказывать себе в своих желаниях! О потрясающей бабуленции написали в CNN. 16 июня милая Дороти отметила свой день рождения в доме престарелых, где провела несколько месяцев в самоизоляции. И — начала смотреть список желаний. Мало ли что. Спустя несколько недель после того, как ее выписали из дома престарелых, Дороти внезапно решила, что ей нужна татуировка. В виде лягушки. «Потому что я люблю лягушек», — рассмеялась Дороти.

«Она восприняла это, как чемпион! Даже не вздрогнула», — отметил ее тату-мастер. Он добавил, что Поллак — самый старый человек, которому он когда-либо делал татуировки.

После тату в списке Дороти было желание прокатиться на мотоцикле. И оно тоже done. Дороти, привет, ты крутая!

Верим, что у Поллак еще много приключений впереди. А вы? Всё сидите? Или тоже исполняете желания? Расскажите в комментариях!

Исландского певца Дади Фрейра поклонники донимали просьбами спеть песню из комедии про «Евровидение». Он терпел, но потом сдался, пишет ew.com.

В июне на Netflix вышла комедия «Евровидение: История огненной саги» с Уиллом Ферреллом и Рэйчел Макадамс в главных ролях. Фильм рассказывает об исландских музыкантах-неудачниках из дуэта «Огненная сага», которые мечтают выступить на конкурсе. Но в родном городе героев не захотели слушать их песню для «Евровидения», вместо этого просили исполнить абсурдную «Jaja Ding Dong». В итоге песня понравилась не только исландцам из фильма, но и обычным зрителям.

Песня понравилась зрителям и они начали умолять музыканта Дади Фрейра, который на самом деле должен был представить страну на «Евровидении» в 2020 году, сделать на неё кавер. И он сдался.

«Это первый и последний раз, когда я исполняю эту песню», — заявил Фрейр. А зря!

В Екатеринбурге нарисовали черно-белую радугу. Такую уж точно не запретят!

Автор радуги – художник из Воронежа Миша Гудвин. Вместо цветов он использовал их кодовые обозначения из фотошопа и других графических редакторов. Работа была сделана в рамках фестиваля уличного искусства «Карт-бланш» в Екатеринбурге.

Фото: Люба Кабалинова

В галерее — немного тату, которые люди делали в честь коронавируса. Фото с twizz.ru. Всё будет хорошо! Доброго утра!