9 июня: 47 козлят для пятничного настроения!

Доброе утро! Всех с пятницей! Впереди у нас целых три дня выходных. Ура!

Чем себя занять на праздниках (если, конечно, вы еще не надумали уехать на все три дня на дачу) - расскажет наш специальный обзор. Толстой Weekend, "Любэ" и первые опен-эйры. Подробнее здесь (жмите на картинку!):

Погода не слишком порадует, но мы, кажется, уже привыкли к такому лету. Зато клубнику поливать не надо.

Время пятничной милоты! 47 козлят с американской фермы бегут на завтрак к своим мамочкам-козам. И так каждый день!

Специальные пятничные новости.

В городе Аркадия, штат Калифорния, дикий павлин зашел в магазин с алкоголем. Менеджер торговой точки вызвал службу по контролю за животными. Птицу пытались поймать с помощью рыболовного сачка, но павлин начал метаться по магазину и сносить бутылки с полок. Короче, устроил полный разгром прежде чем его поймали. Между прочим, у павлина оказался хороший вкус — он разбил несколько бутылок на 500 долларов (28 тысяч рублей).

