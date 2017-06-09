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Утро в Туле
9 июня: 47 козлят для пятничного настроения!

9 июня: 47 козлят для пятничного настроения!

Доброе утро! Всех с пятницей! Впереди у нас целых три дня выходных. Ура!

 

Чем себя занять на праздниках (если, конечно, вы еще не надумали уехать на все три дня на дачу) - расскажет наш специальный обзор. Толстой Weekend, "Любэ" и первые опен-эйры. Подробнее здесь (жмите на картинку!):

Погода не слишком порадует, но мы, кажется, уже привыкли к такому лету. Зато клубнику поливать не надо.

 

Время пятничной милоты! 47 козлят с американской фермы бегут на завтрак к своим мамочкам-козам. И так каждый день!

 

Специальные пятничные новости. 

В городе Аркадия, штат Калифорния, дикий павлин зашел в магазин с алкоголем. Менеджер торговой точки вызвал службу по контролю за животными. Птицу пытались поймать с помощью рыболовного сачка, но павлин начал метаться по магазину и сносить бутылки с полок. Короче, устроил полный разгром прежде чем его поймали. Между прочим, у павлина оказался хороший вкус — он разбил несколько бутылок на 500 долларов (28 тысяч рублей). 

 

 

А в Техасе 79-летняя бабушка сделала стойку на руках на пивном кеге. Отмечала выпускной внучка и не сдержалась. А вы как собираетесь веселиться в 79?

 

Музыкальная пауза! Сегодня необычайно трогательная, так что сразу на всякий случай начните резать лук. Если что, это все он виноват.

Мэнди Харви, которая полностью потеряла слух в 18 лет из-за болезни, удивила своим пением на американском шоу талантов. Она занималась музыкой с четырех лет, но после болезни сделала паузу. Позже она все-таки решила начать все заново. Певица выступила на сцене босиком, чтобы чувствовать вибрации музыки и ориентироваться в ритме:

 

И просто новости, от которых хорошо на душе!

В японской компании Samurai Age, изготавливающей макеты доспехов самураев, создали специальную серию для домашних животных.  «Обмундирование» представлено в красном, черном, золотом и серебряном вариантах. Стоимость одного комплекта начинается от 130 долларов. По размеру доспехи подходят кошкам (которые у японцев особо в почете) и небольшим собакам. В будущем планируется расширить ассортимент «спецодежды» для других домашних животных, а пока компания принимает заказы на индивидуальный пошив.

 

В Австралии щеночка овчарки по имени Гавел исключили из полицейской академии. Объяснили это тем, что пес чересчур дружелюбен: он подбегал к незнакомцам и предпочитал играть с ними, а не помогать арестовывать. Но зато эти качества помогли Гавелу найти работу в правительстве штата Квинсленд - персонал и губернатор привыкли к добрячку, который учился в академии на территории правительства. В феврале 2017 года губернатор штата Пол де Джерси утвердил церемониальную должность «вице-королевской собаки», на которую назначили Гавела. В обязанности пса входит встреча гостей и туристов резиденции в Квинсленде, присутствие на основных совещаниях правительства и посещение встреч вместе с губернатором штата. Де Джерси часто рассказывает о жизни Гавела в своём инстаграме, а пёс стал местным любимцем.

 

«Яндекс.Музыка» сочинила самую банальную песню про любовь - текст был составлен машиной из наиболее повторяющихся в поп-музыке слов после анализа тысячи композиций. Вот что получилось:

Моя жизнь
До тебя была без любви
Где была ты — не знал я, и
Просто ни-ни
Все эти дни.

Но теперь
Лишь моя ты, твои глаза,
Твоё сердце. Я только за,
Если мы с тобой это,
А?

В "сочинении" участвовали SEREBRO, «Время и Стекло», Сергей Лазарев, t.A.T.u., Андрей Губин, A-dessa, Emin, «Фиксики», ВИА «Гра» и Dan Balan. Хит родился!

 

В галерее - вкусняшки. Натюрморты кисти современного английского художника Rob Ritchie. Пусть у вас будет отличный уик-энд!

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:35 +6
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