21 октября: автомат со случайными авиабилетами и фанатский набор LEGO по сериалу «Офис»

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Неожиданное потепление. Сегодня в Туле пасмурно, а воздух в городе прогреется до +14 градусов.

Капсульный вендинговый аппарат (гачапон) установили в универмаге Shinsaibashi Parco в токийском районе Сибуя. Всего он предлагает 11 маршрутов из аэропорта Нарита — Саппоро, Сендай, Нагоя, Фукуока или Наха. Об этом пишет Vice.

По словам менеджера Peach Aviation Шунтаро Косаса, авиакомпания запустила автомат с намерением предложить что-то весёлое на фоне депрессивного настроения, вызванного пандемией, и в то же время дать авиакомпании возможность общаться с клиентами.

Клиент платит в гачапоне за капсулу пять тысяч японских иен (44 доллара) и получает мили в размере шести тысяч иен (53 доллара). В них находится лист бумаги с указанием места путешествия и промокод, который можно использовать для покупки авиабилетов в полученный пункт назначения.

Первый подобный автомат Peach Aviation установила в августе в городе Осака. Он стал популярен в соцсетях, после чего компания решила поставить такой же в торговом центре в Токио. За последние пару месяцев авиакомпания продала более трёх тысяч капсул.

Торговый автомат в Сибуе будет доступен до декабря. В авиакомпании уже рассматривают возможность установки таких же аппаратов в других регионах Японии.

Сегодня слушаем Kacy Hill – Seasons Bloom.

Производитель конструкторов Lego выбрал двух победителей конкурса Lego Ideas First 2021, чьи концепты игровых наборов компания доработает и выпустит. Об этом сообщается в блоге компании.

Всего на конкурсе было представлено 57 проектов. Победителями стали Синьвэй Чи из Тайваня, который предложил концепт набора «Джазовый квартет», и американец Джайджай Льюис, посвятивший концепт сериалу «Офис».

По словам представителей компании, Чи предложил «абсолютно иной дизайн». «Мы рассматриваем этот набор как фантастическую дань уважения музыкальному жанру, имеющему долгую историю и сильные корни», — отметили в Lego.

Набор Льюиса компания выделила потому, что «Офис» — «очень интересное и занимательное телешоу, которое, кажется, известно всем и любимо всеми». Специалисты отметили, что дизайнер хорошо отразил все детали этой истории.

Также Lego отметила набор британского дизайнера Гарри Финкеля, посвященный мультфильму «Белоснежка и семь гномов», который был представлен на конкурсе во второй раз. Однако компания увидела трудности в реализации этого концепта и пообещала рассказать о его судьбе в начале 2022 года вместе с объявлением вторых результатов этого конкурса.

Среди 57 проектов был и концепт набора по мотивам славянских сказок, представленный художником из Петербурга Артемом Бизяевым. В январе его идея всего за 16 часов набрала 10 тысяч голосов пользователей, необходимых для того, чтобы компания рассмотрела предложение.

Тем, на кого вдруг напала хандра, часто советуют посмотреть на что-нибудь приятное и милое. А кто сможет поднять настроение лучше, чем умилительные и забавные зверьки? Именно кролики, ежи, утки, хомячки и даже фотогеничные ящерицы готовы одним своим видом сделать так, чтобы вы улыбнулись и сказали: «Ооо, ну какие же они милые!» И спасибо людям, которые делятся отличными кадрами животных. Например, вот такими.

Хорошего дня и мимимишного настроения!