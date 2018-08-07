7 августа: "Эффект мухи" и оптические иллюзии

Доброе утро!

Погода на сегодня:

Рекорд, которому помешала... муха!

В немецком городе Нидда 20 человек планировали установить мировой рекорд по самой длинной цепочке мини-домино. Целью было выстроить ряд из 600 тысяч костяшек. В итоге спустя две недели кропотливой работы (каждая мини-доминошка размером с половину ногтя мизинцы, чтоб вы понимали) немцы успели установить только 596 229 доминошек, когда одну из них задела пролетавшая мимо муха.

«Муха преждевременно спровоцировала цепную реакцию, а потом у нас просто не было времени все восстановить», — рассказал организатор мероприятия Патрик Зиннер.

Падение костяшек заняло 15 минут. Частично его можно увидеть вот в этом видео (в конце):

Зиннер и другие участники эксперимента все-таки установили новый рекорд по самой длинной цепочке мини-домино — но не во всем мире, а только в Германии (ранее он составлял 538 тысяч костяшек). Но вряд ли они этим довольны...

Добавим немного экстрима в это сонное утро.

Видеоблогер Luckyman проехался по московским улицам на Peugeot 406 из франшизы «Такси» с актером Сами Насери, сыгравшим отпетого водителя Даниэля.

Блогер Егор Бабаков и Насери устроили настоящий дрифт по Москве, и их даже не останавливали сотрудники ГИБДД, так как узнавали героя фильма и легендарную машину. Во время поездки к автомобилю подбегали люди, чтобы сфотографироваться с актером, а он приветливо махал им рукой. Затем блогер предложил прохожим прокатиться вместе со звездой «Такси», некоторые согласились.

Новости!

Финский стартап HUMU созд ал музыкальную подушку, с помощью которой можно слушать музыку, не мешая окружающим. Устройство является чем-то средним между наушниками и колонкой — человек ложится на нее головой и шеей и слушает музыку, но при этом она слышна только ему. Одной из особенностей подушки является «тактильность»: так, если в фильме или игре есть басы, человек ощущает их на своем теле. Колонку-подушку нужно заряжать каждые 8 часов. Аудиоподушку можно приобрести на краудфандинговом сайте Indiegogo за 20 тыс. рублей.

Журналисты спортивного телеканала ESPN впервые взяли интервью у футболиста во время игры, пока тот находился на поле. Перед товарищеским матчем между сборной звёзд американской лиги MLS и итальянским «Ювентусом» репортёры выдали вратарю Брэду Гузану наушник с микрофоном. И болтали с ним целых 20 минут. Гузан прерывал интервью, чтобы дать подсказки игрокам (вроде «Давай, давай»), и не пропустил за этот отрезок ни одного гола. Правда, через шесть минут после окончания интервью «Ювентус» ему всё же забил. Затем американцы сравняли счет, и основное время матча закончилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти «Ювентус» победил — 5:3.

В начале августа двое пожилых немцев сбежали из дома престарелых, чтобы сходить на ежегодный фестиваль тяжелой музыки Wacken Open Air. Администрация дома престарелых вызвала полицию, когда узнала, что мужчины пропали. Около 15:00 по местному времени их нашли среди гостей фестиваля музыки в стиле хэви-металл. По словам полицейских, мужчины выглядели «растерянными и изумленными». Беглецы отказывались покинуть фестиваль, поэтому их отправили обратно в дом престарелых на такси, которое сопровождал полицейский патруль. Да чтоб нам всем так стареть!..

Музыкальная пауза, которая точно подарит заряд отличного настроения на целый день!

Просто потрясающий мэшап The Weeknd, Майкла Джексона и Джастина Тимберлейка от команды Pomplamoose. Клавишник - наш любимец:

А теперь потанцуем.

BuzzFeed выпустил 2 часть видео, в котором профессиональные танцоры повторяют танцы персонажей из игры Fortnite. Первую мы с вами смотрели во время Чемпионата мира по футболу - тот ролик набрал уже больше 22 млн просмотров.

В галерее попробуем взорвать вам мозг с помощью оптических иллюзий. Между прочим, отличная залипалочка перед началом рабочего дня! Ну что, они у вас все двигаются?))