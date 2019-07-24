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Утро в Туле
24 июля: находка со времен Колумба, карма неверного супруга и хит лета в исполнении кота

24 июля: находка со времен Колумба, карма неверного супруга и хит лета в исполнении кота

Доброе утро! Приятно осознавать, что на дворе среда и осталась всего половина рабочей недели.

 

За окном сегодня небольшое похолодание. Возможен дождь, так что захватите зонтик, выходя из дома.

 

В благовещенском парке плавал вот такой арт-объект, но по распоряжению местных властей его выловили и отправили на хранение на склад, пока хозяин его не заберет.

 

 

А теперь немного утренних новостей.

На дне Балтийского моря ученые обнаружили корабль, затонувший более 500 лет назад. Археологи считают, что это торговое судно  конца XV — начала XVI века. Находка представляет собой большой 18-метровый корабль, который  удивительно хорошо сохранился.  На его борту практически в идеальном состоянии осталась лодка для переправы экипажа с корабля на берег. В будущем ученые планируют более детально исследовать находку.

 

Любопытный случай недавно произошел с одним из пользователей Reddit. Скучающий женатый мужчина решил разнообразить ощущения и зарегистрировался на сайте знакомств Tinder.

Каково было его удивление, когда среди женских анкет ему попался профиль супруги. Но мужчина не растерялся и вступил с ней в переписку, однако очень обиделся, что на фотографиях профиля его вырезали. К слову, супруги и сами познакомились в Tinder три года назад, и знакомство быстро переросло в серьезное чувство и счастливый брак. По признанию мужчины, он решил зайти в Tinder из-за одиночества, пока жена была в командировке.

 

В качестве музыкальной паузы послушаем необычную кавер-версию популярного хита американской певицы Билли Айлиш. Смотреть до конца.

 

 

В галерее сегодня креативные фото из инстраграм-профиля @anniset

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:00 +3
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