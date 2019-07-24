24 июля: находка со времен Колумба, карма неверного супруга и хит лета в исполнении кота
Доброе утро! Приятно осознавать, что на дворе среда и осталась всего половина рабочей недели.
За окном сегодня небольшое похолодание. Возможен дождь, так что захватите зонтик, выходя из дома.
В благовещенском парке плавал вот такой арт-объект, но по распоряжению местных властей его выловили и отправили на хранение на склад, пока хозяин его не заберет.
Не согласованные с учреждением парка различные арт- объекты не должны самостоятельно появляться. Пельмень уехал на хранение в склад ждать своего хозяина.?? ___________________________________________________ Берегите водоёмы и бережно относитесь ко всему, что вас окружает!
Публикация от Парк «Дружбы» ???????? (@parkdrujby_blg) 21 Июл 2019 в 7:08 PDT
А теперь немного утренних новостей.
На дне Балтийского моря ученые обнаружили корабль, затонувший более 500 лет назад. Археологи считают, что это торговое судно конца XV — начала XVI века. Находка представляет собой большой 18-метровый корабль, который удивительно хорошо сохранился. На его борту практически в идеальном состоянии осталась лодка для переправы экипажа с корабля на берег. В будущем ученые планируют более детально исследовать находку.
Любопытный случай недавно произошел с одним из пользователей Reddit. Скучающий женатый мужчина решил разнообразить ощущения и зарегистрировался на сайте знакомств Tinder.
Каково было его удивление, когда среди женских анкет ему попался профиль супруги. Но мужчина не растерялся и вступил с ней в переписку, однако очень обиделся, что на фотографиях профиля его вырезали. К слову, супруги и сами познакомились в Tinder три года назад, и знакомство быстро переросло в серьезное чувство и счастливый брак. По признанию мужчины, он решил зайти в Tinder из-за одиночества, пока жена была в командировке.
В качестве музыкальной паузы послушаем необычную кавер-версию популярного хита американской певицы Билли Айлиш. Смотреть до конца.
Hey guys! I’m Soki??. I did a cover of Billie Eilish - “Bad Guy”. Enjoy!!! @billieeilish . . . . . . . . . . #9gagcat #meow #catsofinstagram #cat #cats #catstagram #cats_of_world #cats_of_instagram #cute #cat_features #catlover #catoftheday #catslife #catlife #meows #animals #animalcrossing #cutebabies #cutest #cutecat #funnyvideos #lazycat #stupidmemes #stupidcat #catmemes #catmeme #catlife?? #happycat #anime #meowed
Публикация от Soki??the Munchkin (@sokimunchkin) 21 Июл 2019 в 2:49 PDT
В галерее сегодня креативные фото из инстраграм-профиля @anniset