15 марта: Даже робот ушел в отпуск...

Доброе утро! Какая-то бесконечная рабочая неделя...

Немного милоты.

В гости к вахтовикам на Ямале приплыл морж! Очень хотел с ними познакомиться. И немножко мешал им работать:

Давненько мы о рекордах не вспоминали... А тут отличный повод подвернулся: на YouTube-канале The Slow Mo Guys повилось видео с крутым рекордсменом - американский скрипач Илай Бишоп может хлопать со скоростью 18 хлопков в секунду! Ага, 1020 хлопков в минуту. О_о Лучший зритель в мире:

А вот эта суперспособность Бишопа безо всяких слоумо:

Новости!

Фирма-производитель Барби Mattel представила новую коллекцию кукол, изображающих женщин, добившихся успеха в разных областях деятельности — от спорта до науки. В линейку, выход которой был приурочен к празднованию Международного женского дня, были включены 17 новых Барби. Среди них художница Фрида Кало, летчица Амелия Эрхарт, математик НАСА Кетрин Джонсон, журналистка Мартина Войцеховская, режиссер Пэтти Дженкинс и многие другие знаменитые женщины современности и прошлого. Большинство кукол из коллекции в широкую продажу не поступят. На сайте Mattel можно приобрести только кукол, изображающих Эрхарт, Кало и Джонсон. Стоимость одной такой Барби составляет 29 долларов 99 центов. Полностью коллекцию можно посмотреть здесь.

Осенью прошлого года владельцы бургер-ресторана Cali Burger закупили партию роботов для жарки котлет. Механических поваров зовут Flippy. Но вот прошло чуть больше пяти месяцев с момента приема первого Flippy на работу, как выясняется, что сейчас робота отправили в неоплачиваемый бессрочный отпуск. Грубо говоря, он устал от людей... «Люди могут разговаривать и приноравливаться друг к другу, а Flippy сам задает ритм работы, и все приходится подчинять этому ритму», — объяснили в руководстве сети ресторанов Ломелино. Поэтому сейчас Flippy в отпуске (его механическая рука выставлена в зале ресторана), а котлеты в ресторанах жарят люди. Но владельцы Flippy не планируют отказываться от его услуг; робот отдыхает только до тех пор, пока живые повара не закончат курсы переподготовки специально для сотрудничества с ним. В отличие от многих других кухонных роботов Flippy — ценный работник, а не маркетинговый ход. Он действительно быстро жарит котлеты, не допускает подгорания или недожаривания, мгновенно принимает заказы с кассы и учится на своих ошибках. До конца года компания планирует установить роботов в 50 ресторанах.

Гляциолог (суперская профессия!!!) из США Питер Нефф, занимающийся исследованиями в Антарктиде, опубликовал видео, на котором кусочек льда падает в скважину глубиной 90 метров, пробуренную в леднике. Главное тут звук, который издает этот кусочек льда, так что врубайте динамики.

????Sound ON????



When #science is done, it's fun to drop ice down a 90 m deep borehole in an #Antarctic ???? #glacier ??. So satisfying when it hits the bottom.



Happy hump day. pic.twitter.com/dQtLPWQi7T