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Утро в Туле
20 марта: слоны напились и уснули в чайном саду

20 марта: слоны напились и уснули в чайном саду

Доброе утро! Вот и завершается эта непростая неделя. Сегодняшняя пятница обладает магической силой. В этот день наступит весеннее равноденствие, на небе выстроится парад планет и начнется новый астрологический год. А еще сегодня отмечают свой праздник астрологи. Кстати, по их мнению, мужчин под знаками Рак, Дева, Весы и Водолей проще всех затащить в ЗАГС.  Девушки, берите на вооружение.

 

А что же нам обещают синоптики? В ближайшие три дня ненадолго вернется зима.

 

В честь коронавируса создали пьесу. По всему миру пианисты исполняют на камеру простую мелодию под названием «Коронавирус». Произведение исполняется с помощью дезинфицирующей салфетки.

Тренд пришелся по душе исполнителям, играющим на других музыкальных инструментах. Так, например, звучит коронавирусная пьеса на гитаре. 

 

Пока китайцы находятся в самоизоляции, по их деревне разгуливают слоны. Животные пришли в провинцию Юнань в поисках еды, но нашли кое-что поинтереснее. Они выпили 30 литров кукурузного вина и настолько напились, что уснули в ближайшем чайном саду. Местные власти контролируют движение стада с помощью дронов.

 

NASA починило аппарат на Марсе старым русским способом починки телевизора. Аппарат заставили ударить самого себя лопатой, и он заработал.  Поломка произошла во время тестового бурения: сверло застряло в почве.

После нескольких неудачных попыток его достать работники NASA обратились к старому дедовскому способу починки предметов, придуманному россиянами - заставили аппарат со всей силы ударить по сверлу встроенной лопаткой. И, о чудо, он заработал.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый психоделический клип группы Die Antwoord (южноафриканский вариант Little Big).

 

В галерее сегодня бодипозитивные снимки фотографа Ийи Сусирайа. Художница ломает все стереотипы селфи. Выставка селфи художницы на днях открылась в Хельсинки.

Хороших вам выходных и будьте здоровы!

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Автор: Администрация Myslo
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