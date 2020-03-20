20 марта: слоны напились и уснули в чайном саду

Доброе утро! Вот и завершается эта непростая неделя. Сегодняшняя пятница обладает магической силой. В этот день наступит весеннее равноденствие, на небе выстроится парад планет и начнется новый астрологический год. А еще сегодня отмечают свой праздник астрологи. Кстати, по их мнению, мужчин под знаками Рак, Дева, Весы и Водолей проще всех затащить в ЗАГС. Девушки, берите на вооружение.

А что же нам обещают синоптики? В ближайшие три дня ненадолго вернется зима.

В честь коронавируса создали пьесу. По всему миру пианисты исполняют на камеру простую мелодию под названием «Коронавирус». Произведение исполняется с помощью дезинфицирующей салфетки.

Тренд пришелся по душе исполнителям, играющим на других музыкальных инструментах. Так, например, звучит коронавирусная пьеса на гитаре.

Пока китайцы находятся в самоизоляции, по их деревне разгуливают слоны. Животные пришли в провинцию Юнань в поисках еды, но нашли кое-что поинтереснее. Они выпили 30 литров кукурузного вина и настолько напились, что уснули в ближайшем чайном саду. Местные власти контролируют движение стада с помощью дронов.

NASA починило аппарат на Марсе старым русским способом починки телевизора. Аппарат заставили ударить самого себя лопатой, и он заработал. Поломка произошла во время тестового бурения: сверло застряло в почве.

После нескольких неудачных попыток его достать работники NASA обратились к старому дедовскому способу починки предметов, придуманному россиянами - заставили аппарат со всей силы ударить по сверлу встроенной лопаткой. И, о чудо, он заработал.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый психоделический клип группы Die Antwoord (южноафриканский вариант Little Big).

В галерее сегодня бодипозитивные снимки фотографа Ийи Сусирайа. Художница ломает все стереотипы селфи. Выставка селфи художницы на днях открылась в Хельсинки.