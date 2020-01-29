29 января: доставка эмоций за 6900 рублей

Доброе утро! Продолжаем рабочий марафон и помним, что «маленькая пятница» уже наступила. В этот день 134 года назад был изобретен первый бензиновый автомобиль. Возможностью добираться до работы с комфортом мы обязаны Карлу Бенцу.

Снегопад продолжается, чтобы никуда не опоздать выходите из дома пораньше.

Если уж быть пробкам, то только таким.

В общественном транспорте Сиэтла появился необычный пассажир. Каждый день в автобусе самостоятельно ездит собака по кличке Эклипс. Собака доезжает до парка, гуляет там пару часов и возвращается домой тем же маршрутом. Жители Сиэтла с удовольствием общаются с необычной попутчицей.

В Москве появилась новая услуга – доставка эмоций. Одна предприимчивая девушка обещает приехать к вам, внимательно выслушать и доставить эмоции, которых вам так не хватало.

И речь не идет об интимных услугах, девушка как-то заметила у себя способность влиять на настроение людей и решила превратить это в бизнес. И у нее нет отбоя от клиентов, несмотря на внушительную цену - 6900 р. за выезд.

В качестве музыкальной паузы посмотрим клип звезды «Глухаря» Максима Аверина.

В галерее сегодня фото с Марса, сделанные марсоходом @marscuriosity.