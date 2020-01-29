блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
29 января: доставка эмоций за 6900 рублей

29 января: доставка эмоций за 6900 рублей

Доброе утро! Продолжаем рабочий марафон и помним, что «маленькая пятница»  уже наступила. В этот день  134 года назад был изобретен первый бензиновый автомобиль. Возможностью добираться до работы с комфортом мы обязаны Карлу Бенцу.

 

Снегопад продолжается, чтобы никуда не опоздать выходите из дома пораньше.

 

Если уж быть пробкам, то только таким.

 

В общественном транспорте Сиэтла появился необычный пассажир. Каждый день в автобусе самостоятельно ездит собака по кличке Эклипс. Собака доезжает до парка, гуляет там пару часов и возвращается домой тем же маршрутом. Жители Сиэтла с удовольствием общаются с необычной попутчицей.

 

В Москве появилась новая услуга – доставка эмоций. Одна предприимчивая девушка обещает приехать к вам, внимательно выслушать и доставить эмоции, которых вам так не хватало.

И речь не идет об интимных услугах, девушка как-то заметила у себя способность влиять на настроение людей и решила превратить это в бизнес. И у нее нет отбоя от клиентов, несмотря на внушительную цену - 6900 р. за выезд.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим клип звезды «Глухаря» Максима Аверина.

 

В галерее сегодня фото с Марса, сделанные марсоходом @marscuriosity.

Галерея
, Фото: 1
, Фото: 2
, Фото: 3
, Фото: 4
, Фото: 5
показать все фотографии
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 06:00 +2
28 января: оттенки серого в оптической иллюзии и как бы выглядела Клеопатра в современности
28 января: оттенки серого в оптической иллюзии и как бы выглядела Клеопатра в современности
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.