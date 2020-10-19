19 октября: наггетс в невесомости и необычный китайский томатный йогурт

Бодрейшего утречка, любимые туляки! Начинаем новую рабочую неделю с порции хороших и необычных новостей. Поехали!

Кажется, пора доставать теплые свитера. Сегодня в Туле небольшой дождь, а температура воздуха прогреется всего до +7 градусов.

Британская сеть супермаркетов Iceland в честь своего 50-летия отправила в стратосферу куриный наггетс, прикрепленный к метеорологическому зонду. Запуск состоялся на ферме в Уэльсе, неподалеку от главного офиса компании. Наггетс набрал высоту в 33 528 метров — в пересчете на наггетсы это примерно 880 тысяч наггетсов от поверхности Земли.

Объект развил скорость до 322 километров в час и пережил температуру в минус 60 градусов Цельсия. Наггетс вместе с зондом упал где-то в холмах. Участники эксперимента отправились на место приземления и сфотографировались на память.

Бибадуби — это 20-летняя британка с филиппинскими корнями Беатрис Лаус, а «Fake It Flowers» — ее дебютная пластинка, вдохновленная альтернативным роком 1990-х. Действительно, все как в лучших альбомах жанра: гитары звенят, дисторшины в припевах жужжат, шум и ярость строго дозированы. Очевидно, Бибадуби далеко пойдет и это еще только цветочки, но все ж таки немного поддельные. Сегодня слушаем Beabadoobee - «Together».

Одна из самых крупных японских компаний по производству молочных продуктов и сладостей Morinaga Milk создала томатный йогурт, который «заставляет ненавистников помидоров терять сознание от боли». Об этом сообщает Hypebeast со ссылкой на японские СМИ.

Для разработки йогурта специалисты компании провели обширные исследования и подробно опросили тех, кто не любит помидоры. Дело в том, что ненавистники того или иного продукта лучше понимают его вкус, текстуру и аромат.

Благодаря участникам опроса экспертам удалось сделать вкус томатного йогурта уникальным, но он вряд ли порадует тех, кто не ест помидоры. Журналисты SoraNews24, которые уже попробовали новый продукт, говорят, что насколько он не понравится ненавистникам помидоров, настолько его полюбят остальные.

Йогурт продается в стандартных упаковках по четыре штуки. Morinaga Milk считает, что новая продукция составит конкуренцию популярному йогурту компании с алоэ.

Как бы хозяева не пытались сделать своих питомцев воспитанными с помощью дрессировки и вкусняшек, у животных внутри всё равно живы воспоминания об их диких предках. Поэтому даже самый миленький и добрый котик может внезапно решить, что он здесь закон, и съесть все цветы в доме или разбудить хозяина в 5 утра. Что делать людям в такой ситуации? Только понять и простить питомцев. Ну и сделать их фотографии, конечно же!

Хорошего дня и беззаботной недели!