22 ноября: одеяло-лапша, секреты зарождения жизни и новый рекорд

Доброе утро! Вот мы и на финишной прямой, до конца рабочей недели осталось всего несколько часов. К шести вечера многие работники будут выглядеть так.

На кадрах этого видео, кстати, китайский спортсмен, который установил рекорд по прыжкам со скакалкой. В особой технике «бегущий шаг» спортсмен совершил 228 прыжков за 30 секунд.

В ближайшие три дня на улице будет морозно и солнечно, а к вечеру похолодает до -12. Одевайтесь теплее.

Если не знаете чем заняться в выходные вот вам несколько идей: экологический фестиваль, выставки кошек и собак, концерт «Тараканов!», финская вечеринка, технологичный спектакль, трибьют-шоу Фредди Меркьюри и премьера тульского социального хоррора. Подробности в пятничном нашем традиционном пятничном обзоре.

Разгадка происхождения жизни на Земле найдена. NASA обнаружило молекулы сахара в двух упавших метеоритах.

Это вещество является самым важным компонентом в биологических блоках жизни, а его внеземное происхождение на поверхности метеоритов доказано. Ученые считают, что это может быть доказательством , что жизнь зародилась из Космоса.

В Японии изобрели одеяло в форме лапши. Оно предназначено для тех, кто устал спать в одиночестве. На создание необычного одеяла специалистов вдохновила лапша «удон». Благодаря особой форме секции одеяла можно легко отодвинуть , когда становится жарко и сдвинуть, если станет холодно. А еще его можно обнимать. Стоит такое одеяло 220 долларов. Первая партия одеял разошлась как горячие пирожки.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый ностальгичный клип Антохи MC.

В галерее сегодня «вкусные» фото вегетарианских блюд.