блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
27 мая: Не хочешь на работу – покажи язык!

27 мая: Не хочешь на работу – покажи язык!

Доброе утро! С началом трудовой недели, побольше сил и вдохновения.

 

За окном уже чувствуется приближение лета. Всю неделю будет  солнце и жара, только в пятницу ожидается небольшой дождик.

 

Начнем день с чудес видеомонтажа. В 4-минутном видео собраны несколько удивительных фокусов и оптических иллюзий.

 

Скоро у всех появится возможность контролировать  своего ребенка с помощью телефона.

Российская компания INOI выпускает на рынок детские смартфоны. Модели KPHONE И KPHONE 4G имеют стандартные характеристики: 5,5-дюймовый экран с разрешением 720х1440 пикселей и соотношением сторон 18:9. Объем оперативной памяти составляет 1 ГБ, встроенной — 8 ГБ. Основная камера сдвоенная, с модулями разрешением 8+0,3 Мп. Фронтальная камера 5-мегапиксельная.

Но самое главное, что детские смартфоны имеют специальные возможности. Аппараты помогают контролировать, где находится ребенок и что вокруг него происходит. Для этого в смартфонах установлено приложение «Где мои дети». Есть специализированный детский контент и безопасный поиск. Предусмотрена возможность запрета приложений.

Новинка появится в продаже позже и обойдется в 4500-5000 р.

 

Минутка красоты.

45-летний канадский фотограф, который работает учителем музыки, сфотографировал айсберги с «лицами». 

Фотограф-любитель охотится за подобными ледяными узорами каждую весну во время движения айсбергов в канадском заливе Бонависта.  У мужчины особый талант находить в ледяных скалах лица людей, животных и сказочных чудищ. Еще больше красивых снимков есть в его Instagram аккаунте @mixolydian74

 

В качестве музыкальной паузы у нас сегодня новый клип группы «Кирпичи», выпущенному к юбилею Санкт-Петербурга. В сьемке клипа приняли участие его известные жители – Михаил Боярский, Татьяна Буланова, Александр Друзь. Послушать артистов в живую можно будет совсем скоро – на фестивале «Дикая мята».

 

В галерее сегодня фотографии самых необычных причесок с американского праздника - Дня сумасшедших волос.

Галерея
, Фото: 1
, Фото: 2
, Фото: 3
, Фото: 4
, Фото: 5
, Фото: 6
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:00 +4
24 мая: скандал с Бэнкси, этикет и свадьба Насти и Потапа
24 мая: скандал с Бэнкси, этикет и свадьба Насти и Потапа
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.