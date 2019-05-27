27 мая: Не хочешь на работу – покажи язык!

Доброе утро! С началом трудовой недели, побольше сил и вдохновения.

За окном уже чувствуется приближение лета. Всю неделю будет солнце и жара, только в пятницу ожидается небольшой дождик.

Начнем день с чудес видеомонтажа. В 4-минутном видео собраны несколько удивительных фокусов и оптических иллюзий.

Скоро у всех появится возможность контролировать своего ребенка с помощью телефона.

Российская компания INOI выпускает на рынок детские смартфоны. Модели KPHONE И KPHONE 4G имеют стандартные характеристики: 5,5-дюймовый экран с разрешением 720х1440 пикселей и соотношением сторон 18:9. Объем оперативной памяти составляет 1 ГБ, встроенной — 8 ГБ. Основная камера сдвоенная, с модулями разрешением 8+0,3 Мп. Фронтальная камера 5-мегапиксельная.

Но самое главное, что детские смартфоны имеют специальные возможности. Аппараты помогают контролировать, где находится ребенок и что вокруг него происходит. Для этого в смартфонах установлено приложение «Где мои дети». Есть специализированный детский контент и безопасный поиск. Предусмотрена возможность запрета приложений.

Новинка появится в продаже позже и обойдется в 4500-5000 р.

Минутка красоты.

45-летний канадский фотограф, который работает учителем музыки, сфотографировал айсберги с «лицами».

Фотограф-любитель охотится за подобными ледяными узорами каждую весну во время движения айсбергов в канадском заливе Бонависта. У мужчины особый талант находить в ледяных скалах лица людей, животных и сказочных чудищ. Еще больше красивых снимков есть в его Instagram аккаунте @mixolydian74

В качестве музыкальной паузы у нас сегодня новый клип группы «Кирпичи», выпущенному к юбилею Санкт-Петербурга. В сьемке клипа приняли участие его известные жители – Михаил Боярский, Татьяна Буланова, Александр Друзь. Послушать артистов в живую можно будет совсем скоро – на фестивале «Дикая мята».

В галерее сегодня фотографии самых необычных причесок с американского праздника - Дня сумасшедших волос.