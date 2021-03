24 марта: эпичный прыжок кролика в бассейн и необычный вид коллекционирования игральных карт

Доброе утро! К первым хорошим новостям новой прекрасной рабочей среды. Поехали!

Немного ясности не повредит. Сегодня в Туле ясная погода, а температура воздуха прогреется до +3 градусов.

В американском штате Джорджия кролик по кличке Сэр разбежался и прыгнул бомбочкой в бассейн. Увы, поплавать ему так и не дали: обеспокоенная хозяйка с криками «Не делай так!» подскочила к Сэру и выловила его из бассейна, после чего тот ускакал по своим делам. Чтобы посмотреть ролик целиком, нажмите на картинку.

А вот видео с участием тех, кому все же удалось осуществить задуманное и поплавать в свое удовольствие (под присмотром хозяев!):

Ода рутинной повседневной жизни от идеальной инди-группы нулевых, которая все еще ровно та же, какой мы ее знаем и любим. Сегодня слушаем The Go! Team - World Remember Me Now.

Живущий в Бруклине редактор блог-платформы Medium Питер Слэттери решил собрать колоду игральных карт, найденных на улице. На это его вдохновил Джек Бергер, один из героев «Секса в большом городе», который в сериале занимался тем же самым.

Слэттери справился с задачей всего за полгода. Не пришлось даже особо утруждаться, ведь карты буквально сами шли к нему в руки во время ежедневных прогулок. Выяснилось, что в Бруклине много, ОЧЕНЬ много карт, которые по разным причинам оказываются на улицах.

Чаще всего Слэттери находил по одной карте за раз, но трижды он натыкался на небольшие бесхозные стопки из парочки экземпляров. А еще постоянно попадались повторы — карты, которые уже у него были. Вот, взгляните, сколько у него одних только «двоек».

Иногда Слэттери находил карты из настольных игр вроде «Uno». Они, по понятным причинам, не подошли. Некоторые найденные карты были практически в непригодном состоянии. Слэттери заботился о них как мог: счищал грязь, выпрямлял загнутые концы.

В итоге редактор Medium собрал довольно разнообразную колоду, что можно увидеть по их рубашкам на фото ниже. Свои находки Слэттери повесил на доску у себя дома, так, чтобы ими могли полюбоваться гости. Бергер из «Секса в большом городе» точно бы им гордился!

Коты настолько очаровательны даже в своих странных и глупых поступках, что постоянно попадают в мемы. И эти смешные фотографии впоследствии становятся вдохновением для художников. Например, для того, с чьим забавным творчеством мы вас познакомим. Он ведёт Инстаграм-аккаунт и страницу на Фейсбуке с ником Dailypurrr, где публикует минималистичные наброски котов из мемов, и получается круто.

Хорошего дня и вдохновляющего настроения!