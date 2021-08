31 августа: «Ходячий замок» из остатков мусора и персонажи из русских сказок захватили TikTok

Доброе утро! Вот и пролетело лето: самое теплое и приятное время года. Надеемся, что вы насладились им сполна. А еще верим, что вы все это время не забывали читать только хорошие новости и делились ими с друзьями.

Последние теплые деньки. Сегодня в Туле облачно с прояснениями и +28 градусов тепла. А вечером обещают небольшой дождь и до +26 градусов.

Автор ютуб-канала Studson Studio создаёт диорамы, миниатюры и фигурки по мотивам любимых фильмов и игр, собирая модели без инструкций и в основном из мусора. В своих роликах художник делится процессом создания детализированных работ — от поиска подходящих материалов до финальных штрихов.

В середине августа автор показал новую работу, над которой трудился около двух месяцев, — ходячий замок из одноимённого мультфильма Хаяо Миядзаки. Основой для модели высотой больше полуметра и весом около двух килограммов стала банка из-под кимчи. К ней блогер прикрепил несколько пластиковых тарелок и контейнер от лапши быстрого приготовления.

Художник обычно использует мусор для больших элементов, а на мелкие детали идут части старых игрушек, например, от моделей боевых роботов из аниме Gundam. В создании замка также пригодились пластиковая бутылка в качестве языка, палочки для еды для оформления деревянных окон и дверей и другие отходы или недорогие материалы.

После завершения сборки основных элементов автор в несколько этапов раскрасил работу. Весь процесс уместился в часовое видео с подробным описанием, как и из чего сделана каждая часть замка.

Это не первая работа Studson Studio по мультфильмам Миядзаки: до этого художник собирал менее масштабные модели домов из «Унесённых призраками», «Небесного замка Лапута» и «Ведьминой службы доставки».

Канадский электронный музыкант Дэниел Снейт под псевдонимом Caribou выпустил вдохновляющий сингл You Can Do It. В ролике на протяжении почти четырех минут показывают домашних питомцев, которые бегают по полям, пляжам и горам в надежде поймать фрисби. Энергичный ритм трека сопровождается мотивирующей фразой You can do it.

Герои русских народных сказок обрели новую жизнь в TikTok — пользователи платформы интерпретируют образы Кощея, Бабы-яги, Василисы Прекрасной и других персонажей, записывая короткие сюжеты и тренды.

Так, тиктокер Razoom666 (42,7 тысячи подписчиков) изобразил Кощея Бессмертного «богатым папочкой», записав ролик под трек Sugar Daddy певицы Qveen Herby.

Тиктокерша Remi_me (356,2 тысячи подписчиков) снимает целые мини-сериалы с молодой Бабой-ягой и Василисой Прекрасной.

Milanxolia (17,7 тысячи подписчиков) создала образ нечисти из русских сказок, немного напоминающий мертвую невесту из «Дракулы Брэма Стокера».

Как пишет TJ, тренд на русские сказки в TikTok стал распространяться в середине 2020 года.

«Поначалу тиктокеры в образе того или иного персонажа рассказывали об альтернативной вселенной, происхождении любимых персонажей, но выдерживали стилистку: использовали только славянские песни и старались изъясняться витиевато. Но потом такие ролики уступили место настоящему славянскому swag», — говорится в материале издания.

Многие вещи и предметы, окружающие нас, перестают привлекать к себе внимание человека, поскольку давно успели стать весьма обыденными. Именно в таких случаях и способен прийти на помощь дизайн, который может придать новый вид различным предметам и заставить нас по-новому взглянуть на самые привычные вещи. Даже если речь идёт о дорожных знаках и уличных фонарях! И снимки из нашей сегодняшней подборки отлично доказывают, что крутые дизайнерские решения могут украсить этот мир и стать предметом восхищения случайных прохожих.

Хорошего дня и дизайнерского настроения!