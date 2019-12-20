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Утро в Туле
20 декабря: туфли из доширака и самодельный электрокар как у Илона Маска

20 декабря: туфли из доширака и самодельный электрокар как у Илона Маска

Доброе утро! Мы все немного устали, но все же просыпаемся, от выходных нас отделают какие-то 12 часов. Время пошло! А еще сегодня открываются первые городские елки с песнями, плясками и хороводами. Кстати о новогодних традициях, в этот день 320 лет назад Петр I распорядился перенести Новый год с 1 сентября на 1 января. Вот такая новогодняя пятница получилась.

 

Открытие городских елок – это далеко не все, что случится на выходных. Новогодняя атмосфера накрывает город - первые новогодние утренники для детей, выставка советских елочных украшений и новогодние соревнования. Все это и многое другое ждет нас в ближайшие три дня. Подробности в нашем традиционном пятничном блоге

 

Погода в ближайшие три дня останется без изменений.

 

В Сети активно обсуждают дорогие итальянские туфли, похожие на лапшу «Доширак». Сабо Bottega Veneta стоимостью 1000 долларов сделаны в стиле макраме, только выглядят они скорее как раскрытая пачка лапши.

Некоторые пользователи пошутили в комментариях, что побегут на кухню искать клей-пистолет, чтобы смастерить себе модную вещицу. Другие посетовали, что не стоит тратить такие деньги на туфли, ведь у них не будет куриного вкуса в отличие от лапши быстрого приготовления.

 

А как тебе такое, Илон Маск? Российские блогеры собирают  свои версии инновационной модели Tesla.

Хоть они и отличаются от оригинала своими пропорциями и относительно маленькими колесами, это не мешает им выглядеть как настоящий автомобиль будущего.  Одна из таких самоделок рассекает по городу Химки. Оригинальная же модель Tesla Cybertruck появится в продаже в 2021 году.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим сольное выступление Александра Пушного за рулем автомобиля.

 

В галерее сегодня медвешапка, акуладирижабль и коргибуханка -  сюрреалистичные картинки из профиля Animal in Things. 

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Автор: Администрация Myslo
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