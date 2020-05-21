21 мая: #моястыднаистория и мемы без мемов

Доброе утро, товарищи! Запасаемся хорошим настроением вместе с нашими хорошими новостями. Поехали!

Одевайтесь потеплее. Сегодня столбики термометров поднимутся максимум до +10 градусов. А для полной радости еще обещали кратковременные дожди. Поэтому и зонтик тоже не забудьте.

Пользователи рунета запустили в твиттере новый флешмоб. Отметив свои посты хэштегом #МояСтыднаяИстория, интернет-пользователи делятся историями из жизни, за которые им стыдно или неловко.

Вот несколько таких историй (орфография и пунктуация сохранены). @alikporo: Идем общаемся с тетей, когда была у нее, подходит к нам чел и такой «вы говорите по английски?"(основной язык там другой), ну я запаниковала и мол «прости, чувак, не знаю английский совсем» и говорю это на английском почти без акцента…

@copterhellic: в Италии приехала в дом семьи по обмену, и хозяйка предложила мне ciabatte (тапочки), а я подумала, что она предлагает мне чиабатту, и ответила «спасибо, я не голодная» если ваши знакомые итальянцы считают русских странными, знайте, это из-за меня

@sifjwlx: Мы с сестрой очень любили доширак, но нам их запрещал отец. С мамой ездили в супермаркет, выпросили у нее лапшу. Придя на кассу, радостно закричали: «Ура, наконец-то нормально поедим». Ушли мы под жалостливые взгляды людей. Маме было очень стыдно)

@fgoway: Одна #МояСтыднаяИстория случилась недавно во время дистанционки когда я решила похавать чипсиков и забыла выключить микрофон и все слышали как я хрумкаю и препод такой: «Это кто там кушает?)»

@TheMadnessTiger: Один раз остановил какую-то девушку на улице, чтобы спросить, где тут аптека. Но мем в том, что я забыл слово «аптека». И поэтому я спросил: Где здесь ближайшая ТАБЛИЦА? Потому что мой больной мозг смешал слова таблетки+больница)) я молчал весь оставшийся день

@lilbitemo: недавно делал себе клоунский макияж поздно ночью, чтобы сфоткаться сделал, сфоткал, решил забить ненадолго, лег в кровать и случайно уснул мама утром разбудила на урок.

@qwersik: Когда чихнула, ударилась головой о парту на уроке истории. Учитель тогда сказал, что информация не настолько трудная, чтобы биться головой об что-либо.

@qwersik: Как-то меня спросили время, а я просто расплакалась, потому что не хотела отвечать.

@fenarick: Я ждала парня возле дороги и ко мне подошёл мужик с вопросом «работаешь?» а я затупила и ответила «учусь»

@sixx__star: так громко орал под песню Билана Number One Fan что дачные соседи решили, что у нас пожар и прибежали тушить пламя

@FaunLevia: Это скорее неловко чем стыдно НО Мой парень ушел от меня к парню моей подруги

@ghost_of_utopia: Пусть будет #моястыднаяистория, хотя мне за это не стыдно)) На 1 курсе мы пришли на нашу самую первую пару у пожилого препода. Он сел за стол, положил голову на сложенные руки и замер. Через пару минут я в гробовой тишине прошептала «он умер что ли?», на что он ответил «пока нет»

@KirGoryacheff: в 10 классе на школьной дискотеке напились с подружкой и включали только Серебро, все были довольны, но завуч прикрыла лавочку. мы с подругой стали бегать по школе и кричать, что завуч дура. она нас остановила и стала отчитывать, а мы в ответ хрюкали

@ensomhette: в детстве была оч застенчивым ребенком и потому почти полгода откликалась на чужое имя: познакомилась с девочкой постарше из соседнего двора, стала тусить с её компанией, но она неверно расслышала моё имя, а мне стало стремно ее исправлять)))))

@elixir_drinker: В детстве думал, что все люди — мои друзья, поэтому с КАЖДЫМ прохожим здоровалс

@TaehyungVBTSV: #МояСтыднаяИстория скорее нелепая мне выписали лекарства для улучшения ПАМЯТИ и т. д. в Московской аптеке я купила все что мне надо по рецепту и уехала домой приехав домой я поняла что ЗАБЫЛА пакет В АПТЕКЕ ну думаю потом заеду заберу ну и как то завертелось ЗАБЫЛОСЬ

@ymri_NO_zavtra: это больше смешно, чем стыдно, но все же как-то раз, придя на кассу в магазине, я сильно затупила с восприятием окружающего мира и начала слышать то, что мне нужно представим ситуацию кассир: пакет нужен? я: да, с капустой к: пирожок с капустой? я: нет не нужен

Наверняка у вас тоже есть подобные истории. Делитесь ими в комментариях.

Гарри Стайлз выпустил новый клип — красивые люди едят арбузы, греются на солнце и касаются друг друга. Лето, которое мы потеряли.

Пользователи интернета, видимо, устали от негатива и начали переделывать мемы: теперь у историй счастливый и логичный финал.

Такую идею предложил подписчикам пользователь твиттера под ником Генси. В качестве примера он изменил историю мема с парнем, который слишком бурно праздновал третье место. Теперь все встало на свои места, а главный герой — на первую ступеньку пьедестала.

Мем с неверным парнем тоже не остался незамеченным. Теперь в нем никакого любовного треугольника.

Пожалуй, главный мем последних недель — тот, в котором коты сообщают хозяйке разные новости, глядя на нее сверху. С ним теперь тоже все в порядке.

Мемы с волчарой с «мощными лапищами», который ведет за собой стаю и недавно оказался волчицей, тоже не остался без внимания.

Пользователи не забыли и про Гарольда, скрывающего боль. У него теперь тоже все хорошо.

А хозяйки больше не кричат на растерянного кота за столом.

Бонус: мышь теперь крАдется.

Поклонники Тимоти Шаламе (а таких очень много) любят сравнивать образы актера с различными предметами — например, с флаконами антисептика, или с упаковками гречки, или даже с городами. Но на этом фантазия фанатов не исчерпывается.

Поклонники 24-летнего Тимоти заметили, что актер практически идеально вписывается в любые полотна мировой живописи, словно так и было в оригинале. С помощью фотошопа его «вставили» в полотна Густава Климта, Эдварда Мунка, Караваджо и других известных художников. Посмотрите, что из этого получилось, в нашей галерее.