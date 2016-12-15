15 декабря: Сурикаты и мультфильмы

Всем привет! Еще полмесяца - и Новый год. Ёлку нарядили?

Сурикаты! Сурикаты спасут этот четверг. В начале ноября шесть детенышей сурикатов появились на свет в зоопарке Сиднея. И с тех пор ежедневно радуют смотрителей. А на днях своей радостью сотрудники зоопарка поделились с посетителями - малыши подросли и готовы к встречам с публикой!

Пара новостей из мира мультфильмов.

Мультфильм «Король Лев» признан национальным достоянием США и вошёл в список картин, которые будут храниться в Библиотеке Конгресса. Почетно!

А компания Дисней, в 1966 году выпустившая мультфильм о Винни-Пухе по мотивам книг Алана Александра Милна, готовится к съемкам полнометражной игровой картины о плюшевом медвежонке. Проект получил название "Кристофер Робин". В новой картине Кристофер Робин станет бизнесменом, который уходит в работу и забывает о своей семье. Напомнить герою о вечных ценностях должен будет его друг детства — плюшевый медвежонок Винни. Режиссером проекта выступит Марк Фостер, в качестве продюсера задействован Бригам Тэйлор, над сценарием работает Алекс Росс Пэрри.

Всякие хорошие новости из мира брендов.

С сегодняшнего дня, с 15 декабря, Adidas начнёт продавать кроссовки «3D Runner», которые полностью напечатаны на 3D-принтере. Стоимость - 333 доллара. По словам создателей, они в первую очередь предназначены для тех, кто занимается бегом. Пара выпущена ограниченным тиражом и поступит в продажу только в трёх городах — Нью-Йорке, Токио и Лондоне.

Coca-Cola разработала лимитированную серию бутылок в честь новогодних праздников. Потребители могут записывать персональные сообщения на микрофон в упаковке и проигрывать их при повороте крышки (есть ограничение по времени - 30 секунд). Пока бутылки продаются только в двух торговых точках в Сицилии и распространяются среди выбранных брендом лидеров мнений. Так компания тестирует возможность расширения кампании в 2017 году. Но рекламный ролик уже есть:

А в рождественском дополнении Hitman игрокам «заказали» злодеев из фильма «Один дома», Гарри и Марва. В тексте задания, на которое обратил внимание один из игроков, сообщается, что «профессиональные грабители» Гарри и Марв забрались в вымышленный дворец из парижской локации Hitman, и их необходимо устранить. Разработчики игры попытались продолжить сюжет «Один дома 2», сообщив, что преступникам пришлось покинуть США после ряда взломов с проникновением и других «жестоких преступлений». Но, видимо, разработчики не покупали права не героев «Один дома», так как персонажи в игре выглядят иначе, а их фамилии изменены.

Не можем после такой новости обойтись без знаменитой "подборки боли" из первого фильма:

Новость специально к Новому году, когда мы готовим кучу подарков для родных и близких. И конечно же заморачиваемся над упаковкой, особенно если подарочки надо отправить куда-нибудь далеко, тем, кто не будет рядом в этот праздник.

Бельгийский стартап Fit Things представил уникальную машину Slimbox, которая может автоматически создавать необходимые коробки абсолютно под любые предметы. Смотрите, как она работает:

Как ожидается, производство машин Slimbox начнется в ближайшие месяцы, а в продажу новинка должна поступить в сентябре 2017 года. К сожалению, пока нет никакой информации о цене устройства. Но уже точно можно сказать, что такую прелесть на Почту России закупят нескоро.=)

Творчество с помощью электричества - кто бы мог подумать! Плотник Пол Лемински использует электричество, чтобы украшать прекрасными древоподобными узорами мебель, столы, кресла, разделочные доски и тому подобное. Каждый рисунок уникален и неповторим. Получается весьма и весьма годно.

В галерее - более безопасное творчество французского современного художника Шарля Петийона. Он использует белые надувные шары как материал для инсталляций - помещает огромные связки в неожиданные места, как "облака". Смотрите, что получается: