16 апреля: кот-полицейский спасает жизни и памятник Чужому в Кургане

Доброе утро! Торжественно встречаем пятницу. А в комментариях делимся, открыли ли вы дачно-шашлычный сезон? А еще читаем только хорошие новости. Поехали!

Не забудьте захватить зонтик. Сегодня в Туле пасмурно, дождь и до +15 градусов. В субботу также пройдет дождь и до +15. А в воскресенье температура воздуха прогреется лишь до +10 и тоже не обойдется без осадков.

Полицейский департамент японского города Тояма на один день назначил главой управления кошку по кличке Коко, которая спасла жизнь пожилому мужчине. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

В июне прошлого года местная жительница обратила внимание на кошку, которая смотрела в сторону оросительного канала. Проследив за взглядом животного, женщина заметила, что там без сознания лежал мужчина. Отмечается, что уровень воды в канале достигал 15 см, из-за чего человек рисковал захлебнуться. Местные жители вызвали скорую помощь, пострадавший отделался царапинами, а полицейские наградили Коко.

Кошку назначили временным начальником полиции в рамках национальной кампании по безопасности дорожного движения. Ей выдали полицейскую форму и фуражку. Коко даже поставила лапой печать на присяге, гласящей: «И впредь торжественно обещаю быть бдительной в ходе своих прогулок», — приводит содержание присяги ТАСС. Кроме того, Коко приняла участие в уроке по безопасности дорожного движения в одной из начальных школ Тоямы.

Мы еще не успели от души насладиться дебютным альбомом SG Lewis Times, как он выпускает EP 8pm со своими самыми крутыми танцевальными треками. Этот мегаталантливый саунд-продюсер настолько филигранно раздает фанк и синтипоп на танцполе, что просто не оставляет нам выбора. Сегодня слушаем SG Lewis — 8pm.

В Кургане в Центральном парке культуры и отдыха установили памятник ксеноморфу из серии фильмов о Чужом — опасном инопланетянине с хвостом, двумя ртами и кислотой вместо крови. Снимок пришельца выложили в паблик ВК «Доброе утро, Курган!».

Памятник стоит недалеко от парка динозавров и пешеходного моста, ведущего к пляжу «Бабьи пески». Чужого изготовили в мастерской «Ковка-дизайн». Эта же мастерская в октябре 2020 года напугала жителей Кургана памятником Коню у Кировского моста: в темноте водителям вместо коня мерещились какие-то монстры.

В соцсети попадают только самые-самые снимки, прошедшие строгий контроль и обработку фотошопом. Но мало кто решается показать, что при этом во время съёмки творилось за кадром, ведь чаще всего там оказывается нечто прямо противоположное глянцу. Однако некоторые фотографы всё-таки пускают зрителей посмотреть на закулисье своей работы, чтобы показать, что сделать красиво можно в любых условиях.

Хорошего дня и изобретательного настроения!