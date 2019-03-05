5 марта: Апельсиновое побоище и сырное творчество

Доброе утро!

О погоде.

Не будем лукавить, погоду на сегодня обещают поганую. Но настроение-то уже весеннее, оно все стерпит!)

Вместо мультика.

Pixar поделился раскадровкой «Корпорации монстров» — посмотрите, как выглядели персонажи мультфильма до отрисовки более 17 лет назад.

Ну и раз уж мы про анимацию…

Ловите крутой ролик в стиле стоп-моушен. Ютубер Лоуренс Бекер слепил из сыра и оживил голову персонажа Уоллеса из мультика «Уоллес и Громит».

Кстати, говорит, что сыр, который был «оторван» от огроменного кусища, чтобы сделать скульптуру, не пропал — был съеден самим автором и его друзьями. Безотходное искусство!

Новости.

Китайское подразделение Starbucks выпустило лимитированную коллекцию кружек Cat Paw Cup, внутри которых была форма в виде кошачьей лапки. Кружка стоила 199 юаней (около 30 долларов). Выпуск кружки сопровождался безумным ажиотажем у китайских покупателей — они начали драться за чашки и перепродавать их с огромной наценкой. В связи с большой популярностью кружки Starbucks объявил о ее продаже исключительно онлайн — по тысяче в день с четверга по воскресенье. По данным CNN, первую тысячу раскупили за десятую секунды, а оставшиеся 3000 тысячи за секунду. Ждем их на Али?)

Новинка на «женском» косметическом рынке: удлинитель ручки бритвы! Чтобы брить ноги, не наклоняясь. Приспособление называется Giraffe Razor Extension Handle и представляет собой телескопическую ручку с прорезанным наконечником, которая позволяет удлинить бритвенный станок на 38−50 сантиметров. Как сообщают производители, «Жираф» создан «специально для женщин, которым неудобно брить ноги в связи с ограниченными возможностями в гибкости и подвижности». Например, для беременных. Очень похоже на селфи-палку, интересно, нельзя ли универсальное приспособление сделать? И ноги побрил, и пофоткался ХD

В университете Беркли придумали 3D-принтер, который печатает с помощью лучей света. Устройство буквально «проецирует» модель на смолу во вращающейся колбе, а в конце получается фигура:

А теперь время для милейшей музыкальной паузы.

Группа Arcade Fire перепела песню из оригинального «Дамбо» (композицию «Baby Mine», которая звучала в оригинальном мультфильме от Disney 1941 года) для нового мультфильма Тима Бертона. Версия песни в исполнении Arcade Fire будет звучать в финальных титрах. Превью «Baby Mine» можно услышать в последнем трейлере «Дамбо»:

А вот и оригинальная версия:

«Дамбо» от режиссера Тима Бертона выйдет в российский прокат уже 28 марта. Сюжет фильма частично основан на оригинальном мультфильме Disney и рассказывает о цирковом слоненке с необыкновенно большими ушами, благодаря которым он может летать. В картине снялись Дэнни ДеВито, Ева Грин, Колин Фаррелл, Майкл Китон и другие.

И наша «сокровищница» — непостоянная рубрика «ОчУмелые ручки».

Смотрите, как можно вручную смастерить милый маленький аквариум, используя пластиковую упаковку (например, от GoPro) и бритву:

В галерее — яркие кадры с традиционной «Битвы апельсинов». Это главное событие «Иврейского карнавала», который проходит в итальянском городе Ивреа. В этом году битва состоялась 3 марта. Специально для этого события в город из Сицилии привезли 500 тонн апельсинов!

Между прочим, корни этой традиции не слишком веселые. Согласно одной из легенд, девушка Виолетта убила местного правителя, который хотел воспользоваться традицией и провести с ней «первую брачную ночь», когда она вышла замуж. Теперь апельсины символизируют отрезанную голову герцога, а оранжевый цвет — символ мятежников, спасших девушку от стражников.

Но не будем углубляться в исторические факты. Лучше полюбуемся на апельсиновое побоище!