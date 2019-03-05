5 марта: Апельсиновое побоище и сырное творчество
Доброе утро!
О погоде.
Не будем лукавить, погоду на сегодня обещают поганую. Но настроение-то уже весеннее, оно все стерпит!)
Вместо мультика.
Pixar поделился раскадровкой «Корпорации монстров» — посмотрите, как выглядели персонажи мультфильма до отрисовки более 17 лет назад.
Ну и раз уж мы про анимацию…
Ловите крутой ролик в стиле стоп-моушен. Ютубер Лоуренс Бекер слепил из сыра и оживил голову персонажа Уоллеса из мультика «Уоллес и Громит».
Кстати, говорит, что сыр, который был «оторван» от огроменного кусища, чтобы сделать скульптуру, не пропал — был съеден самим автором и его друзьями. Безотходное искусство!
Новости.
Китайское подразделение Starbucks выпустило лимитированную коллекцию кружек Cat Paw Cup, внутри которых была форма в виде кошачьей лапки. Кружка стоила 199 юаней (около 30 долларов). Выпуск кружки сопровождался безумным ажиотажем у китайских покупателей — они начали драться за чашки и перепродавать их с огромной наценкой. В связи с большой популярностью кружки Starbucks объявил о ее продаже исключительно онлайн — по тысяче в день с четверга по воскресенье. По данным CNN, первую тысячу раскупили за десятую секунды, а оставшиеся 3000 тысячи за секунду. Ждем их на Али?)
Новинка на «женском» косметическом рынке: удлинитель ручки бритвы! Чтобы брить ноги, не наклоняясь. Приспособление называется Giraffe Razor Extension Handle и представляет собой телескопическую ручку с прорезанным наконечником, которая позволяет удлинить бритвенный станок на 38−50 сантиметров. Как сообщают производители, «Жираф» создан «специально для женщин, которым неудобно брить ноги в связи с ограниченными возможностями в гибкости и подвижности». Например, для беременных. Очень похоже на селфи-палку, интересно, нельзя ли универсальное приспособление сделать? И ноги побрил, и пофоткался ХD
В университете Беркли придумали 3D-принтер, который печатает с помощью лучей света. Устройство буквально «проецирует» модель на смолу во вращающейся колбе, а в конце получается фигура:
А теперь время для милейшей музыкальной паузы.
Группа Arcade Fire перепела песню из оригинального «Дамбо» (композицию «Baby Mine», которая звучала в оригинальном мультфильме от Disney 1941 года) для нового мультфильма Тима Бертона. Версия песни в исполнении Arcade Fire будет звучать в финальных титрах. Превью «Baby Mine» можно услышать в последнем трейлере «Дамбо»:
А вот и оригинальная версия:
«Дамбо» от режиссера Тима Бертона выйдет в российский прокат уже 28 марта. Сюжет фильма частично основан на оригинальном мультфильме Disney и рассказывает о цирковом слоненке с необыкновенно большими ушами, благодаря которым он может летать. В картине снялись Дэнни ДеВито, Ева Грин, Колин Фаррелл, Майкл Китон и другие.
И наша «сокровищница» — непостоянная рубрика «ОчУмелые ручки».
Смотрите, как можно вручную смастерить милый маленький аквариум, используя пластиковую упаковку (например, от GoPro) и бритву:
В галерее — яркие кадры с традиционной «Битвы апельсинов». Это главное событие «Иврейского карнавала», который проходит в итальянском городе Ивреа. В этом году битва состоялась 3 марта. Специально для этого события в город из Сицилии привезли 500 тонн апельсинов!
Между прочим, корни этой традиции не слишком веселые. Согласно одной из легенд, девушка Виолетта убила местного правителя, который хотел воспользоваться традицией и провести с ней «первую брачную ночь», когда она вышла замуж. Теперь апельсины символизируют отрезанную голову герцога, а оранжевый цвет — символ мятежников, спасших девушку от стражников.
Но не будем углубляться в исторические факты. Лучше полюбуемся на апельсиновое побоище!