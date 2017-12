18 декабря: Круглые животные и стираный котик

Всем привет! До Нового года ровно две недели!!!

Синоптики обещают, что на этой неделе погода наладится. В смысле, станет соответствовать календарю: небольшой минус, снег и все дела. Надо только еще пару дней потерпеть:

В новогоднюю ночь аж -25 обещают. О_о Сейчас вот вообще не верится...

Начинаем неделю с мультика.

Новый Simon's Cat - новогодний! Про котиков и фейерверки:

А теперь немного экстрима.

GoPro подвели итоги уходящего года, выпустив видео с лучшими моментами, снятыми на их камеры. Прям очень даже бодрит:

Новости! Сегодня - про отважных представителей кошачьих. И немного про гигантских черепах:

Эта драматичная история произошла в Норвегии, в Осло. Хозяева котика по кличке Зеро не заметили как тот забрался в стиральную машину, и запустили цикл. Кот 40 минут «стирался» при температуре 30 градусов в режиме для шерсти. Когда стирка закончилась, хозяева обнаружили в барабане своего любимца. ЖИВОГО!!! Повезло, что режим для шерсти деликатный и не предполагает жесткого отжима. Зеро был дезориентирован в пространстве и его немного тошнило, но в целом все было в порядке! Он провел пару дней под наблюдением ветеринара и уже вернулся домой. Мораль: если у вас есть домашние животные, перед стиркой убедитесь, что они не внутри барабана машины. На фото тот самый Зеро, уже после стирки:

А это случилось уже в России, в Иркутске. Две огромные черепахи Шрек и Фиона дважды за день пытались организовать дерзкий побег из экзотариума в местном зоопарке. Сначала они разбили стекло вольера панцирями и сбежали на территорию, где их поймал сотрудник и буквально своим телом приостановил побег (см.фото). Черепах вернули на место и поставили временное ограждение. Но, видимо, слишком хлипкое для таких гигантов: Шрек и Фиона снова покинули вольер через несколько часов. На этот раз их обнаружил и «принял меры к задержанию местный кот Батон. В зоопарке отметили, что теперь свободолюбивым Шреку и Фионе вне очереди соорудят новый дом.

Музыкальная пауза.

В конце прошлой недели Billboard представил лучшие песни 2017 года - список состоит из 100 композиций! Полностью он опубликован на сайте журнала, мы расскажем только о топе.

По версии Billboard лучшей песней 2017 года стала Bad Liar Селены Гомес.

На втором месте в списке песня американской хип-хоп-певицы Карди Би Bodak Yellow:

На третьем — Slide Келвина Харриса и Фрэнка Оушена.

Удивительно даже, но Despacito, которая в этом году звучала из каждого чайника, заняла только 4-е место. И слава богу, не придется снова ставить в нашем "Утре" этот клип, и так он в каждой бочке затычка в каждом рейтинге.=)

В первую десятку также вошли следующие песни: Lul Uzi Vert — XO TOUR Llif3, Humble Кендрика Ламара, Mi Gente — Джей Бальвин, Уилли Уильям, Гарри Стайлз — Sign of the Times, I Feel It Coming в исполнении The Weeknd и Daft Punk, Feel It Still — Portugal. The Man.

Итоги года для киноманов!

Самые эпичные моменты из фильмов 2017 года собрали в один ролик. Как общий трейлер:

Факт: для создания ролика были использованы фрагменты из 220 картин. Полный список используемых лент и музыки доступен в блоге автора.

Невероятно милая галерея, которая облегчит ваш понедельник.

Твиттер-аккаунт @round_boys собирает коллекцию кругленьких животных: