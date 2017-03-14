14 марта: Пиво или поцелуйчики?

Доброе утро! Силы есть? Сил нет:

Давайте посмотрим, что нового в мире рекордов? Отличная мотивация для вторника:

Вот этот 14-летний парнишка из Лондона Максвелл Дэй может вывернуть свои стопы - правую на 157°, а левую - на 143°! Выглядит как какой-то супергерой, честное слово. Говорит, для него такое выворачивание проходит легко и непринужденно) Мутанты уже среди нас?..

Итальянцы прыгают, прыгают, прыгают... Бесконечно! 22 человека сделали сальто и приземлились на крошечную платформу размером 1,2 м на 91 см. Правда. рекорд побить все же не удалось. Им полноправно владеют китайцы - их на платформу помещается аж 36! О_о

Вот итальянцы:

А вот китайцы:

И еще одна нереально зрелищная попытка установить мировой рекорд в странном деле. Американец ДжейДи Андерсон по кличке "Ледяной человек" прорвался сквозь "ледяную стену", пробив собственным лбом 12 ледышек. Эх, для рекорда надо было 15... Но ничего. Там такой крепкий лоб, что выдержит еще 100500 попыток:

Фейл века. Kiss-камера в перерыве баскетбольного матча между «Атлантой Хоукс» и «Бруклин Нетс» "выцепила" пару на трибуне. Однако молодого человека больше интересовало пиво, чем поцелуи на потеху зрителям. Его девушка не растерялась и поцеловала сидящего рядом незнакомца. Реакция ВСЕХ участников этого короткого эпизода бесценна:

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Новости!

Из-за разницы температур дом на берегу озера Онтарио в США полностью покрылся льдом. Такое явление произошло, когда встретились холодные ветра из Канады и теплые из США. Выглядит как кадры из какого-то фантастического фильма:

Организаторам велогонки в Кейптауне пришлось отменить соревнования из-за сильного ветра. Из-за порывов, достигавших более 100 километров в час, участники соревнований едва могли устоять на месте и удержать велосипед. Только взгляните на эти кадры:

Для местных "фанатов татуировок". Тату-студия австрийского мастера Андре Зехманна опубликовала видео с демонстрацией реалистичного изображения феникса, набитого на спине женщины. В замедленной съёмке наглядно видно, как мифологическая птица как бы взмахивает крыльями, создавая иллюзию полёта. Просто ВАУ:

Музыкальная пауза. Успокаивающая, умиротворяющая и даже немного сонная. Советуем отложить просмотр до обеда:

О еде. Видеоблогер из Китая публикует ролики с приготовлением различных блюд при помощи того, что окружает её в офисе. При этом большую часть манипуляций она производит за столом у компьютера:

Предполагают, что это такая реклама чего-то пока непонятного. Ибо уж очень невозмутимо ведут себя коллеги видеоблогера... В любом случае, неплохо)

В яркой галерее - свежая серия экспериментов фотографа от Mark Mawson. Автор получает фантастические картины перемешивая в воде чернила и краски в разных сочетаниях:

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