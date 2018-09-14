14 сентября: Кто любит 90-е?

Доброе утро, Тула! С пятницей нас всех!

На этих выходных нас ждут праздник на Куликовом поле, цирк, футбол и другие интересные события. Определиться с тем, какие из них посетить, поможет специальный обзор от Myslo. Пусть выходные станут особенными!

Погоду на уик-энд обещают вот такую:

Ну, ребят, все-таки середина сентября. Когда-то осень должна наступить)

Рекорд дня — рекорд Вселенной!

Самый быстрый человек в мире и 8-кратный олимпийский чемпион Усэйн Болт принял участие в забеге в невесомости — теперь он самый быстрый не только на Земле, но и в космосе! Забег состоялся вместе с французским астронавтом Жаном-Франсуа Клервуа и дизайнером Октав де Голль (он, между прочим, разработал бутылку, из которой можно пить шампанское в невесомости) на специальном самолёте Airbus Zero-G (во время параболического полета возникает невесомость). Ролик спортсмен выложил в своём Twitter-аккаунте.

Уже после соревнований Болт сказал, что чувствует себя «ребенком в кондитерской» после того, как провел в невесомости около четырех минут.

И еще немного спорта для этого утра.

Кажется, это лучшее видео про пинг-понг на YouTube. Челлендж с вентиляторами слабо пройти?)

Новости!

Начнем с истории о чудесном воссоединении. Котик Тишка пропал семь лет назад, а на днях неожиданно вернулся к хозяевам! «Он пропал с дачи в 2011 году, видимо кто-то забрал и увез. А в конце этого лета пришел, сел на порог и никуда не ушел. До последнего не верила, что это наш, а сейчас приехала — ОН!», — рассказывает его хозяйка. «Щеки у пацана пропали, конечно, но бабушка скоро его откормит», — уверена она. Жаль, Тишка не может рассказать, где он был все эти семь лет…

Недавно интернет потрясла печальная история видеоблогера Тайлера Шульца: чтобы сделать предложение своей девушке Мэдди, он попросил разработчиков игры «Человек-паук» на PlayStation 4 вставить слова «Мэдди, ты выйдешь за меня замуж?» в любое место в игре. И они это сделали! Однако еще до выхода игры пара разошлась. А «пасхалочка» так и осталась! Но нет худа без добра. Пользователь Reddit с ником mitch3750 рассказал, что он решил применить фразу в игре по ее назначению, так как его девушку также зовут Мэдди. Тут все закончилось хорошо: девушка сказала заветное «да»! На фото ниже как раз счастливый mitch3750:

Режиссёр и дизайнер Марина ван Гор из Нидерландов придумала и открыла в Амстердаме заведение Eenmaal, в котором есть столики только на одного. Идея состояла в том, чтобы предложить необычный опыт людям, которые всегда ходят поесть в компании, и избавить от дискомфорта тех, кому неловко обедать или ужинать в одиночестве. Eenmaal создавался для того, чтобы разрушить распространённое в Нидерландах и в некоторых других странах представление о том, что с человеком что-то не так, если он ест один.

Музыкальная пауза!

Помните ютубера Кирилла Нечаева, который недавно перепел песню Монеточки голосами русских рокеров? Встречайте его новое видео! На этот раз Нечаев поет песню Ольги Бузовой «Мало половин» голосами звезд 90-х! Отличный саунд для старта уик-энда.

И не забываем играть с коллегами в «Угадай звезду»: включаем звук и не показываем видео, пусть гадают, чьим голосом ЭТО поется. Пятница будет веселой!

Помните сериал примерно той же поры — «Сабрина — маленькая ведьма»? Так вот, планируется его перезапуск!

Только будет не вот это:

А ХОРРОР-ВЕРСИЯ! Прям реальный ужастик, и называться будет немного иначе — «Леденящие душу приключения Сабрины».

Премьера сериала состоится на Netflix 26 октября — как раз к Хэллоуину. Мурашки по коже!

В галерее — творчество из паблика «Вконтакте» под названием «Битый пиксель». Его авторы постят собственные коллажи с пиксельными персонажами и предметами в реальном мире.