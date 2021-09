7 сентября: ИИ дописал незаконченную симфонию Бетховена и крыска, которая играет на губной гармошке

Доброе утро! Надеемся, вы начинаете день с приятной и бодрящей музыки. Расскажите в комментариях, какая композиция помогает вам взбодриться по утрам. А еще сегодня мы собрали для вас самые музыкальные хорошие новости. Поехали!

Прекрасные облачка. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а воздух в городе прогреется до +15 градусов.

Нейросеть ANN, основываясь на небольших набросках, дописала неоконченную десятую симфонию Людвига ван Бетховена. Произведение впервые исполнил оркестр Nexus в концертном зале Лозанны, сообщает CGTN Europe.

Автор нейросети, сотрудник Федеральной политехнической школы Лозанны EPFL Флориан Коломбо, рассказал, что на разработку системы у него ушло десять лет. Он использовал алгоритмы глубокого обучения: нейросеть тренировали с помощью струнных квартетов Бетховена. Затем разработчик попросил ИИ создать произведение на основе одной из тем, которые могли использоваться для неоконченной десятой симфонии.

«Идея состоит в том, чтобы просто по нажатию кнопки создать полную музыкальную партитуру для всего симфонического оркестра», — сказал Коломбо. Искусственный интеллект завершил написание нот всего за несколько часов до начала выступления музыкантов. Композицию назвали BeethovANN Symphony 10.1, где ANN — это Artificial Neural Network («Искусственная нейронная сеть»).

В сети появился новый клип группы Little Big – Turn It Up. По сюжету ролика артисты проснулись в загородном доме, почистили зубы, позавтракали, почитали и устроили вечеринку у бассейна. На протяжении всего клипа они приседают под энергичный ритм, а камера повторяет их действия.

Крыса сыграла на губной гармошке и прославилась в TikTok. Аккаунт животного, который называется spacecaptainz, ведет пара из Нидерландов — его хозяева. Крысу зовут Мистер Билк. Питомец стал музыкантом после того, как его хозяину подарили крошечную губную гармошку, пишет портал My Modern Met.

По словам хозяев, однажды они намазали медом гармошку и дали ее Мистеру Билку. Так родилась песня The Best Song. Хозяева довели до ума композицию крысы, и теперь ее можно послушать на стриминговом сервисе Spotify.

Изначально песня в исполнении крысы прозвучала в ролике TikTok. Сейчас это видео уже набрало 4,5 миллиона просмотров и более миллиона лайков. Хозяева также показали в TikTok, как дорабатывали песню, и поблагодарили слушателей. Тем временем пользователи платформы стали записывать дуэты и ремиксы на песню Мистера Билка.

Первое место в сердечке любого питомца занимает его хозяин. Но там всё равно остается куча пространства для новых друзей, особенно если они тоже пушисты и хвостаты. Однако даже разница в размерах, видах и вкусовых предпочтениях нисколько не останавливает дружбу животных друг с другом. Здесь мы собрали 17 примеров того, как коты, собаки, еноты, крысы и другие зверушки нашли себе родственные души и теперь не могут от них оторваться.

Хорошего дня и ритмичного настроения!