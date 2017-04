18 апреля: Кроватки для кошек и индийская смекалочка

Всем привет!

Начнем со странного рекорда.

Студенты из университета Мичигана собрали гигантский кубик Рубика весом в 680 килограмм. В нём все те же шесть граней с тремя разноцветными квадратами по каждой грани, просто он очень большой. Сборка кубика-гиганта даже у знатока головоломки займет около часа.

Итоговая версия кубика-гиганта сейчас установлена в центральном холле университета, и ее может потрогать и попытаться решить любой студент или посетитель вуза.

Как отмечают создатели кубика, сделать увеличенную версию было не так легко, так как кубик Рубика не так-то легко масштабировать: если просто сделать кубик во много раз больше, случае игроку потребуется нечеловеческая сила для того, чтобы преодолеть силу трения, которая удерживает на месте грани кубика. Пришлось поменять оригинальную конструкцию, добавив ролики и шестерни.

Экстремальные развлечения по-русски. Утром в субботу, 15 апреля, в центре Перми неизвестный горожанин передвигался по городу с помощью зорба. И даже соблюдал ПДД!

Милота дня! В Канаде Ikea подарила приюту для животных Etobicoke Humane Society кукольные кровати Duktig, чтобы на них могли спать кошечки.

Новости!

Под брендом Clr Cff начали выпускать совершенно прозрачный кофе! Смысл? Да чтобы зубы не портить налетом. По словам основателей бренда, на разработку рецепта "обесцвеченного" кофе потребовалось более 3 месяцев. На данный момент Clr Cff доступен только в Великобритании и Словакии. 5 бутылок кофе объемом 200 мл. стоят порядка £15, цена кажется довольно разумной, учитывая, что одна порция обычного кофе в Британии в среднем стоит £2.

В Аризоне (штат США) бородатую агаму приняли в офицеры полиции. Ящерица по кличке Айро попала в отделение полиции в апреле 2016 года в рамках экспериментальной программы. Исследования показали, что данный вид рептилий имеет сильное обоняние и способен находить некоторые виды наркотиков. Такие и будут у Айро должностные обязанности!

Американский комик Джефф Висаски обыграл стереотипное представление о том, что совместная поездка в IKEA может разрушить семью, установив в одном из магазинов сети в Калифорнии «станцию спасения отношений». В состав инсталляции входит игрушечная лошадка, на которую можно покричать, фотография щенка в чашке, напоминающая о радости в мире, банка, в которую можно положить записку со своими обидами, чтобы нарисованная диснеевская Эльза помогла отпустить ситуацию, шапки в виде упаковок молока — «слишком глупые, чтобы в них можно было серьёзно спорить», и устройство для мыльных пузырей, в которые предлагается «выдуть свою злость».

Музыкальная пауза!

Музыкальный коллектив The Wackids исполнил известную композицию Killing In The Name с помощью набора детских музыкальных инструментов.

С - Смекалочка! Даже удивительно, что новость не из России, но...

Владелец бара в Индии построил перед входом в заведение лабиринт, чтобы обойти запрет на продажу алкоголя у дороги (он запрещает продавать алкоголь менее чем в 500 метрах от дороги). Теперь, чтобы дойти до входа в бар, посетителю придётся пройти 520 метров. Власти оказались вполне удовлетворены таким положением дел - бару разрешили работать. Согласитесь, отлично придумано!

В галерее - кошки и собаки, которые ВСЁ перепутали. Хорошего вам дня!