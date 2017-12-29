29 декабря: С наступающим, друзья!

Вот и оно - последнее "Утро"-2017. А вместе с ним и последний рабочий день уходящего года. Уже через два дня наступит тот самый ВОЛШЕБНЫЙ день!!!

Определиться с планами на долгие новогодние каникулы поможет специальный обзор Myslo. С нами вы не пропустите ничего интересного!

Не будем лукавить, погода на все праздники нас ждет отвратительная. Совершенно не зимняя и довольно противная. Так что приготовьтесь к этому разочарованию и постарайтесь с ним свыкнуться:

Главное - это настроение. И пусть дождь и слякоть его не портят!

Как никогда актуален клип из "Вечернего Урганта" от 2014 года:

А если снега все-таки очень не хватает, то посмотрите вот на эти фото из штата Пенсильвания, США. Там за пару дней рождественских каникул выпало около 135 сантиметров снега! Вот он где от нас прячется, оказывается.

А это повод порадоваться: по словам местных жителей, им приходится тратить по несколько часов на то, чтобы разгрести проезд от гаража до дороги. Ещё час, добавляют они, приходится тратить на поездку до работы, хотя она чаще всего находится всего в нескольких милях от их домов. Может ну его, этот снег?.. Пусть в Пенсильвании остается?..)))

Идеи для тех, кто до сих пор не определился с концепцией празднования Нового года.

Странные новогодние новости.

В московском метро открылся бесплатный каток. Это не шутка. Серьезно: в переходе станций Московского центрального кольца (МЦК) "Площадь Гагарина" и метро "Ленинский проспект" залили настоящий каток!!! С пунктом проката (тоже бесплатным). Каток размером 200 кв. м будет открыт для посетителей ежедневно с 10:00 до 22:00 до 10 января. 31 декабря каток закроется в 21:00, а 1 января откроется в 11:00. В случае большого количества желающих покататься будут вводиться временные ограничения на сеансы. Рядом с катком расположены шкафчики для хранения вещей, а также пункт проката коньков, для его оформления посетителям необходимо предъявить паспорт. В программе работы катка запланированы показательные выступления фигуристов и занятия с тренерами.

Каток в метро не кажется вам странным? Ок, идем дальше.

Все там же, в московском метро, рядом с новеньким катком жителей и гостей столицы поздравляли с Новым годом ростовые куклы героев мультика "Маша и медведь". И это ад, господа. Во-первых, почему Маша и медведь, почему не Дед Мороз со Снегурочкой?.. А во-вторых, почему они такие СТРАШНЫЕ??? Маша явно только что со съемок фильма ужасов, в котором она выступала в роли камео. А медведя кто-то пожевал и выплюнул - не исключено, что это тоже было предусмотрено сюжетом того самого фильма ужасов с Машей в главной роли. В общем, жесть. С Новым годом)

И еще более странная фигня.

В "Одноклассниках" новое развлечение: в приложении для прямых трансляций OK Live появилась маска дополненной реальности, изображающая костюм президента. Фон при этом заменяется видом на Кремль. С помощью маски «каждый может почувствовать себя президентом страны и поздравить друзей с Новым годом». Она доступна всем пользователям приложения на iOS и Android. Ну это... Вы там держитесь, что ли.

Вместо музыкальной паузы сегодня будет вот это видео.

Птичка кукабара смеется над нашей "новогодней" погодой:

И все-таки добавим настоящего новогоднего настроения и волшебства в наш блог. Лучшие рождественские и новогодние рекламы-2017!

Наш фаворит - милота от аэропорта "Хитроу" про двух плюшевых медвежат. Или нет?...)

Британская сеть универмагов John Lewis сняла рождественский ролик под названием «Moz The Monster» («Монстр Моз»), в которой показала трогательную историю дружбы мальчика с чудовищем, живущим у него под кроватью:

Немецкий супермаркет EDEKA представил короткометражку «Рождество 2117», в которой рассказывала историю робота, посмотревшего ретро-фильм о праздновании Рождества в кругу живых людей.

Продолжение знаменитой рекламы M&M's, когда "красненький" падает в обморок при виде Санты:

Милая история о взаимоотношении детей и родителей. По сюжету ролика девочка готовится в танцевальному конкурсу, а её отец слишком занят, чтобы обратить на это внимание:

Австралийское подразделение Lego выпустило рекламу о том, как Сенсей Ву из серии Ninjago помог Санта-Клаусу, соорудив для него машину:

Танцевальный ролик от Apple, который мы уже смотрели недавно. Ну и что, что смотрели. Можем и еще разочек! Тем более там СНЕГ!!!

Есть и интересные российские примеры.

Компания English First в праздничной рекламной кампании рассказала о реальной пользе английского языка на примере мальчика, который может написать письмо и Деду Морозу, и Санта-Клаусу:

Похожую тему развивает телеканал RT в своей новогодней рекламе. Здесь показана победа Деда Мороза над Санта-Клаусом в одном из домов «где-то в США»:

А производитель ортопедических матрасов «Аскона» в ролике под названием «Зимний сон» представила сон как основу жизни человека. Главная идея видео — сны помогают нам расти и оставаться детьми.

Ну что, достаточно новогоднего настроения?)

В галерее - новогодние пёсики. Все-таки наступающий год будет Годом Собаки!

С наступающим, друзья!

Отличного вам настроения и прекрасных новогодних каникул!

Увидимся в новом году. ;)