21 мая: волшебный аукцион от Гарри Поттера и трейлер нового выпуска «Друзей»

Доброе пятничное утро! Радуемся завершению рабочей недели и читаем только хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходных. Сегодня в Туле небольшой дождь и до +15 градусов. В субботу и до +19. А в воскресенье потеплеет до +20 градусов и облачно с прояснениями.

Крупнейшая компания по продаже сувениров Prop Store 29 июня объявит «волшебный» аукцион в Лос-Анджелесе. Он продлится до 1 июля, сообщает TMZ.

На торги выставят более 1200 культовых предметов со съемочных площадок. Например, волшебную палочку и очки Дэниела Рэдклиффа из двух частей фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти». Стартовая цена — $30−50 тыс. Фанаты другой популярной киносаги — об Индиане Джонсе — получат шанс выкупить замшевую шляпу, в которой Харрисон Форд противостоял богине смерти Кали в фильме «Индиана Джонс и Храм Судьбы» (эстимейт — $150−250 тыс.).

Поклонники «Звездных войн» сразятся за право унести домой дроида-астромеханика R2-SHP из фильма «Скайуокер. Восход». Робот на дистанционном управлении будет стоить примерно $120 тыс. Сторонники Бэтмена поохотятся за ремнем супергероя, который носил Майкл Китон в фильме «Бэтмен» 1989 года ($10 тыс.). Также организаторы объявили цену за почтенные головы марионеток Стэтлера и Уолдорфа из юмористической программы 1970-х «Маппет-шоу»: $30−50 тыс.

Основатель компании Prop Store Стивен Лейн начал коллекционировать кинореквизит с 1998 года.

На складах Prop Store, расположенных в Лондоне и Лос-Анджелесе, имеется бейдж Тони Мендеса (Бена Аффлека) из оскароносного фильма «Операция «Арго», раздвоенный меч из фильма «Гладиатор» Ридли Скотта, пулемет охранника Ледового дворца из фильма «Джеймс Бонд: Умри, но не сейчас» и многое другое.

Сегодня слушаем Sons of Kemet - «Pick Up Your Burning Cross», афроджаз под предводительством вездесущего лондонского саксофониста Шабаки Хатчинса.

Премьера специального эпизода культового ситкома «Друзья: Воссоединение» состоится 27 мая на HBO Max. Участие в съемках приняли все шесть исполнителей главных ролей: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэтт Леблан, Лиза Кудроу, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.

Актеры, ставшие друзьями и в реальной жизни, вернутся на площадку под номером 24 в студии Warner Bros. спустя 17 лет после финала шоу. Они обсудят то, как сериал повлиял на их карьеру, и вспомнят лучшие моменты съемок в компании приглашенных гостей: Дэвида Бекхэма, Джастина Бибера, BTS, Джеймса Кордена, Синди Кроуфорд, Кары Делевинь, Леди Гаги, Кита Харингтона, Минди Калинг, Риз Уизерспун, Малалы Юсафзай и других.

У спецэпизода не было определенного сценария, все участники говорили просто от себя. «Я не буду Рейчел, хотя я ей немного являюсь. Ну, мы все отчасти [являемся нашими героями]", — комментировала Дженнифер Энистон в интервью Variety. Несмотря на это, актеры разыграют некоторые сцены из первого эпизода четвертого сезона «Друзей».

Как уточняет источник Variety, близкий к проекту, каждый из шестерки получил гонорар в размере $2,5 млн за участие в спешле.

Релиз эпизода должен был состояться в день запуска HBO Max в прошлом году, но в связи с пандемией съемки постоянно откладывались. Тогда же, в 2020 году, «Друзья» стали эксклюзивом HBO Max и исчезли из каталогов Netflix и других стриминговых платформ.

Бывают такие дни, когда удача оказывается не на вашей стороне и вдруг происходит какая-то неприятность: довольно мелкая, но способная по-крупному испортить настроение на весь оставшийся день. Случиться это может по самым разным причинам: то природа устраивает сюрприз, то соседи. Ну и собственная внимательность иногда подводит. И вот когда складывается всё это вместе, хочется только воздеть руки к небу и крикнуть: «Почему я?!». Но поверьте, мелкие неприятности происходят со всеми. Смотрите сами!

Хорошего дня и пятничного настроения!