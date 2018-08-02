2 августа: Новый Супермен и лучшие фото дронов

Доброе утро!

Прогноз по Туле на 2 августа:

Погода располагает

к купанию в фонтанах!

С Днем ВДВ!)

Рекорд!

В США 10-летний пловец по имени Кларк Кент (!!!!) побил рекорд 23-кратного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса на дистанции 100 метров баттерфляем. На Международном чемпионате Дальнего Запада в Калифорнии Кент проплыл эту дистанцию за минуту, девять секунд и 38 миллисекунды, что более чем на секунду лучше рекорда Фелпса, который спортсмен установил в 1995 году.

Кент занимается плаванием всего четыре года. Его тренер отметил, что мальчик выделяется среди всех, с кем он раньше занимался. Отец Кента рассказал, что его сын также играет на фортепиано, занимается боевыми искусствами и программированием.

Вообще, с таким именем у парня просто нет никаких шансов быть посредственностью. Вы же помните, кого зовут так же? Супермена! КАк сына назовешь, так он и поплывет.=)

Капелька милоты.

Полицейским собакам в Вене и Цюрихе выдали новую экипировку — специальные ботинки на лапы, чтобы защитить их от экстремальной европейской жары.

Кстати, ботинки советуют использовать и для домашних любимцев. Проверить, опасна ли температура асфальта для вашей собаки, просто: потрогайте его; если для вашей руки он покажется горячим, то для питомца он тоже будет небезопасен.

Новости! Сегодня так или иначе связанные с кино и ТВ.

Компания Sony объявила имена трёх актрис, которые сыграют главные роли в ремейке популярной франшизы «Ангелы Чарли». Ими стали Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска. Кристен в представлении не нуждается — спасибо «Сумеркам». А недавно стало известно, что ей может достаться роль Бэтгёрл. Наоми Скотт в прошлом году сыграла в ещё одном перезапуске — «Могучие рейнджеры», а в 2019 году она исполнит Жасмин в фильме «Аладдин». Про 21-летнюю Балинску известно совсем немного — этот фильм станет для неё первым в мире большого кино. Режиссёром киноленты выступит известная актриса Элизабет Бэнкс, которая также появится в фильме в роли руководителей «ангелов». В прошлых фильмах главных героинь сыграли Кэмерон Диаз, Дрю Бэрримор и Люси Лью. Премьера новой картины запланирована на сентябрь 2019-го.

Было:

Будет:

Дэвид Бекхэм будет вести кулинарную передачу! Недавно он побывал в гостях на шоу известного британского шеф-повара Гордона Рамзи. И продюсеры так были впечатлены его талантами, что предложили ему собственный проект. «На самом деле, я очень люблю готовить. Это меня расслабляет. Вы даже не представляете какой сосредоточенности требует приготовление ризотто. Ведь вы постоянно должны перемешивать и добавлять ингридиенты», — признается Дэвид Бекхэм. Инсайдеры говорят, что, возможно, футболист будет рассказывать о здоровом питании, ведь у него большой спортивный опыт. А еще Дэвид учился в итальянской кулинарной школе, когда играл за футбольный клуб «Милан». И после этого полюбил готовить для своей семьи. У него даже есть рецепт фирменной пасты. Вероятно, он его раскроет в кулинарном шоу. Правда, пока неизвестно, будет ли у него собственный проект или же это будет рубрика в рамках передачи Рамзи.

Компания Disney объявила, что в девятом эпизоде «Звездных войн» Марк Хэмилл и Билли Ди Уильямс вновь сыграют Люка Скайуокера и Лэндо Калриссиана. Также в фильме появится принцесса Лея, чью роль исполняла умершая в 2016 году актриса Кэрри Фишер. С разрешения дочери Фишер Disney использует неопубликованные сцены с ее участием, снятые для седьмого эпизода «Звездных войн». По словам режиссера фильма Джей Джей Абрамса, без Леи «достойно завершить сагу о Скайуокерах» невозможно. В актерский состав девятого эпизода вошли появлявшиеся в прошлых фильмах Дэйзи Ридли (Рей), Адам Драйвер (Кайло Рен), Джон Бойега (Финн), Оскар Айзек (По Дэмерон), Лупита Нионго (Маз Каната), Донал Глисон (генерал Хакс), Келли Мари Трэн (Роуз Тико), Йонас Суотамо (Чубакка) и Энтони Дэниелс (C-3PO). К ним присоединились Наоми Аки («Леди Макбет») и Ричард Э. Грант («Логан»). Их роли пока не раскрывают. Ожидается, что девятый эпизод выйдет в декабре 2019 года.

Музыкальная пауза.

В 2018 году исполнилось 10 лет с тех пор, как умер Егор Летов, лидер группы «Гражданская оборона». Найк Борзов записал кавер их песни «Про дурачка». Клип снял режиссер Романом Крутяковым. Получилось более чем достойно:

В галерее — фото победителей и номинантов конкурса. Но начнем с «Фото года» по версии этого конкурса — белый мишка от Florian Ledoux. Классный?