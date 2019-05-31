31 мая: диван Симпсонов у вас дома и флешмоб «обливание»

Доброе утро! Наконец-то она, пятница!

Сегодня будет тепло, но во второй половине дня ожидается дождик, так что не забудьте зонтик. Зато в субботу и воскресенье +26 и солнечно. Красота!

И немного о планах на выходные.

Встречаем лето весело и ярко и хлестко. В программе: легенды европейского диско и группа «Обе две», крапивные бои, авиашоу, два премьерных спектакля и выступления московского Цирка Чудес. Все подробности в специальном обзоре.

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Магазин «Икеа» воссоздает интерьер гостиных из знаменитых сериалов. Теперь можно обставить свою комнату в стиле сериала «Друзья» и «Симпсоны».

Комнаты абсолютно повторяют интерьер помещений, где жили главные герои, при этом организаторы проекта обещают, что цена на такую обстановку будет демократичной. На поиск предметов, которые присутствовали в сериальных декорациях, дизайнеры потратили 2 месяца.

Для сравнения оригиналы.

Пока проект существует только на бумаге. Он был представлен в онлайн-каталоге сетевого магазина в Арабских Эмиратах, однако скоро такие гостиные появятся в реальных магазинах на Ближнем Востоке.

А в Китае придумали дорожную сумку на все случаи жизни.

Полное видео по ссылке.

А компания Coca-cola выпускает новый продукт кола+кофе. По вкусу новый напиток будет напоминать кофейные конфеты. К концу этого года продукт появится в продаже в нескольких европейских странах.

В качестве музыкальной паузы сегодня будет пародия на песню Сергея Лазарева. Девушка не только перепела новый хит Сергея Лазарева, но и запустила в сети флешмоб по обливанию холодной водой. Таким образом девушка пожаловалась на отключение горячей воды.

В галерее сегодня - новые шедевры нейросети.