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Утро в Туле
31 мая: диван Симпсонов у вас дома и флешмоб «обливание»

31 мая: диван Симпсонов у вас дома и флешмоб «обливание»

Доброе утро! Наконец-то она, пятница!

 

Сегодня будет тепло, но во второй половине дня ожидается дождик, так что  не забудьте зонтик. Зато в субботу и воскресенье +26 и солнечно. Красота!

 

И немного о планах на выходные.

Встречаем лето весело и ярко и хлестко. В программе: легенды европейского диско и группа «Обе две», крапивные бои, авиашоу, два премьерных спектакля и выступления московского Цирка Чудес. Все подробности в специальном обзоре.

 

Новости

Магазин «Икеа» воссоздает интерьер гостиных из знаменитых сериалов. Теперь можно обставить свою комнату в стиле сериала «Друзья» и «Симпсоны».

Комнаты абсолютно повторяют интерьер помещений, где жили главные герои, при этом организаторы проекта обещают, что цена на такую обстановку будет демократичной. На поиск предметов, которые присутствовали в сериальных декорациях, дизайнеры потратили 2 месяца. 

Для сравнения оригиналы.

Пока проект существует только на бумаге. Он был представлен в онлайн-каталоге сетевого магазина в Арабских Эмиратах, однако скоро такие гостиные появятся в реальных магазинах на Ближнем Востоке.

 

А в Китае придумали дорожную сумку на все случаи жизни.

   

Полное видео по ссылке.

 

А компания Coca-cola выпускает новый продукт кола+кофе. По вкусу новый напиток будет напоминать кофейные конфеты. К концу этого года продукт появится в продаже в нескольких европейских странах.

 

В качестве музыкальной паузы сегодня будет пародия на песню Сергея Лазарева.  Девушка не только перепела новый хит Сергея Лазарева, но и запустила в сети флешмоб по обливанию холодной водой. Таким образом девушка пожаловалась на отключение горячей воды.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кто мылся под холодной, тот поймет?? ???? ФЛЕШМОБ?????????????? А у вас уже отключили горячую воду? ? Как вам мой кавер на песню @lazarevsergey ??“Scream” (Крик), которая звучала на Евровидении 2019????? ? Какое место я бы с ней заняла????? ? ПРЕДЛАГАЮ ВЕСЕЛЫЙ ФЛЕШМОБ: ? ?? Снимите себя в сторис, как вы обливаетесь холодной водой и ваши эмоции?? ? ?? отметьте в сторис меня @svetlusya ? ?? обязательно поставьте #чудолюдакрик ? ?? самые необычные сторис буду РЕПОСТИТЬ! ? ПОГНАЛИ!??

Публикация от ЧУДО-ЛЮДА ?? Людмила Светлова (@svetlusya) 27 Май 2019 в 3:06 PDT

 

В галерее сегодня - новые шедевры нейросети.

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:00 +2
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