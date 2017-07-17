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Утро в Туле
17 июля: Урок всем «диванным экспертам»

17 июля: Урок всем «диванным экспертам»

Доброе утро понедельника! Доброе ли?..

 

ВЫ НЕ ПОВЕРИТЕ!!! Почти всю рабочую неделю синоптики обещают нам хорошую погоду! Никаких тебе дождей, гроз, ливней, ураганов и пр. Вместо этого ужаса — солнышко и приятное тепло. Неужели дождались лета?!

Обязательно успейте за эту неделю выгулять все свои летние наряды. Мало ли что потом.

 

Начнем утро с бодрящего рекорда!

Представители лондонской лиги Drone Racing League установили рекорд скорости беспилотного летательного аппарата. Их дрон RacerX достиг скорости в 163,5 мили в час (263 километра в час)!

По словам членов лиги, пиковая скорость дрона во время показательного полёта составила 179,6 миль в час (289 километров в час). Однако по правилам комиссии Книги рекордов Гиннесса, беспилотный летательный аппарат должен преодолеть сто метров в обе стороны. Racer3 не смог этого сделать из-за аккумуляторов, которые загорелись на максимальной скорости.

 

И добавим еще капельку бодрости новыми рекламами Nike!

Агентство Wieden + Kennedy сняло четыре видео для австралийской рекламной кампании Nike — об абсурдных препятствиях для спортсменов.

Девушка уезжает в глушь на авто, затем избавляется от машины и возвращается на своих двоих:

Уличный футболист устраивает тренировку на свалке. Он ставит свою дорогущую машину под пресс и оставляет всего одну попытку, чтобы ударом по мячу предупредить катастрофу. Позер!!!

Австралийский регбист Джеймс Тедеско специально нарушает правила в музее, чем вызывает ярость охранников. Это нужно Тедеско, чтобы устроить экстремальную тренировку по регби, не выходя из зала:

Девочка-подросток собирается бежать на длинную дистанцию вместе с более взрослыми спортсменами. Она находит сильную конкурентку в первом ряду (это австралийская легкоатлетка Женевьева Лаказе) и прицепляется к ней наручниками:

 

Новости!

Бейонсе продолжает взрывать инстаграм. На днях она опубликовала фото со своими двойняшками, которые появились на свет месяц назад. Мальчика назвали Сэр, девочку — Руми. По стилю фотосессия с малышами является продолжением февральской «беременной» съемки. По реакции общественности тоже прослеживается связь: новое фото набрало миллион лайков всего за 23 минуты! Сейчас лайков уже больше девяти миллионов. Фанаты (и не фанаты тоже, чего уж там) пищат от восторга:

 

Забавный инцидент, произошедший на теннисном турнире Уимблдон в Лондоне и урок всем «диванным (в нашем случае — трибунным) экспертам». Один фанат так активно выкрикивал подсказки бельгийской теннисистке Ким Клейстерс, что спортсменка предложила ему самому выйти на корт вместо нее. Клейстерс не только отдала ему ракетку, но и попросила запасные шорты, чтобы фанат выглядел соответствующе. Другим спортсменкам пришлось помочь мужчине в надевании экипировки, потому что она немного (ха-ха!) не подошла по размеру. Итог: фанат неудачно отбил пару подач и сделал совместное фото с теннисистками. Что и требовалось доказать…

 

И еще один розыгрыш из Великобритании. Один местный провайдер решил подшутить над пользователями, которые не читают специальное соглашение перед тем, как получить доступ к общественному вай-фаю. Он добавил в соглашение один пункт: каждый, кто подтверждал условия, автоматически соглашался на то, что компания может отправить его на общественные работы длительностью до 1000 часов. В итоге под такими правилами подписались 22 тысячи человек. Общественные работы могут включать в себя:

  • Чистку местных парков от экскрементов, которые оставили животные.
  • Предоставление «обнимашек» бродячим кошкам и собакам.
  • Очистку заторов в водостоках вручную.
  • Чистку биотуалетов на местных фестивалях и других мероприятиях.
  • Раскрашивание раковин улиток с целью скрасить их существование.
  • Очистку улиц от прилипшей жевательной резинки.

Уловку раскрыл только один человек. Боже, кто это?! Кто читает пользовательские соглашения!!!

 

Фанаты «Звездных войн»! Инфа для вас!

В Диснейленде в Калифорнии и Диснейуорлде во Флориде к 2019 году появятся парки развлечений «Star Wars Land». Строительство каждого из них обойдется в миллиард долларов. На днях были продемонстрированы макеты будущих парков. Это ВАУ:

Посетители смогут «прокатиться» в «Тысячелетнем Соколе» Хана Соло и оказаться в бою между Первым орденом и Сопротивлением.

И еще видео-вариант презентации, чтобы вас совсем заплющило и заколбасило:

 

В галерее — удивительные фотоколлажи от Luisa Azevedo. Хорошего вам понедельника! Главное — легкого.=)

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:30 +6
14 июля: Почему фото на документы всегда такие ужасные?
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