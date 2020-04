22 апреля: благодаря карантину собачий приют впервые опустел

Доброе утро! Просыпайтесь поскорее и скорее бегите читать наши хорошие новости! Поехали!

Погода нас сегодня побалует, но совсем чуть-чуть. Солнышко ненадолго покажется днем, а температура воздуха прогреется до +7 градусов.

В южноафриканском Кейптауне замечены разгуливающие по пустым улицам пингвины. Животные чувствуют себя максимально свободно: важной поступью переходят дорогу, при необходимости легко запрыгивая на бордюр.

Эту троицу запечатлел один из сотрудников Реабилитационного центра для пингвинов SANCCOB. У них сейчас довольно много работы: птицы так и норовят забраться подальше от своего места обитания — колонии пингвинов на пляже Boulders Beach, пишет Business Insider.

Работники SANCCOB рассказывают, что обычно пингвины не любят большие скопления людей и когда человек подходит к ним слишком близко. «Но сейчас людей и машин гораздо меньше, и они наслаждаются свободой», — говорят в организации.

Улыбаемся и машем, парни, улыбаемся и машем

Собачий приют в округе Палм-Бич (штат Флорида), обычно заполненный бездомными животными, впервые оказался совсем пустым: всех подопечных разобрали новые хозяева. Об этом сообщает CNN.

Счастливые сотрудники приюта сняли по этому поводу видео: они, стоя у дверей пустых клеток, аплодисментами поблагодарили всех, кто решил помочь животным и забрал их домой в это непростое время.

По словам Элизабет Харфманн, отвечающей в приюте за связи с общественностью, уменьшилось и число новых, брошенных собак, которые к ним обычно попадают.

Как отмечает CNN, во многих приютах США заметили рост желающих забрать питомцев из приюта, так как у находящихся на карантине американцев, видимо, появилось больше времени посвятить себя заботе о животных.

В альбоме ChangesNowBowie новые версии треков Дэвида Боуи, записанных в 1996 году, звучат особенно волшебно. Наслаждайтесь старой новой классикой, а начать можно с песни The Man Who Sold The World.-

Ну что, котятки, фотки с косплеями известных картин людьми уже были. Настала очередь братьев наших меньших. Посмотрите, как у них это получается в нашей галерее.

Хорошего дня и оставайтесь дома!