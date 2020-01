31 января: поверхность Солнца почти как под микроскопом и хит Самбурской

Доброе утро! Вот и долгожданная пятница, от выходных нас отделяет всего несколько рабочих часов. Возвращаясь домой, зайдите в магазин и захватите там колу. Во-первых этот легендарный напиток отмечает сегодня свой День рождения, а во-вторых он прекрасно идет в компании с горячительными напитками.

Выходные обещают быть очень разнообразными — аниме-фестиваль, сеансы психоаналитики, концерт акустики и электрики, стриптиз, нашествие лемуров, картины Марка Шагала и шанс выиграть форму «Арсенала». Подробности в нашем традиционном пятничном блоге.

В ближайшие три дня погода будет стабильно снежной.

Астрономы сделали снимок Солнца на самый большой телескоп и показали, как оно выглядит вблизи. Кипящая плазма на поверхности Солнца сделала его похожим на попкорн.

Мемный гусь «пакостник» из прошлогодней игры Untitled Goose Game появился на рабочем столе Windows. В игре гусь доставал других персонажей, а теперь он портит жизнь пользователям Windows: ворует курсор мыши и забивает рабочий стол мемами. Установить такого гуся можно с помощью приложения Desktop Goose для Windows.

