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Утро в Туле
31 января: поверхность Солнца почти как под микроскопом и хит Самбурской

31 января: поверхность Солнца почти как под микроскопом и хит Самбурской

Доброе утро! Вот и долгожданная пятница, от выходных нас отделяет всего несколько рабочих часов. Возвращаясь домой, зайдите в магазин и захватите там колу.  Во-первых этот легендарный напиток отмечает сегодня свой День рождения, а во-вторых он прекрасно идет в компании с горячительными напитками.

 

Выходные обещают быть очень разнообразными — аниме-фестиваль, сеансы психоаналитики, концерт акустики и электрики, стриптиз, нашествие лемуров, картины Марка Шагала и шанс выиграть форму «Арсенала». Подробности в нашем традиционном пятничном блоге.

 

В ближайшие три дня погода будет стабильно снежной.

 

Астрономы сделали снимок Солнца на самый большой телескоп и показали, как оно выглядит вблизи. Кипящая плазма на поверхности Солнца сделала его похожим на попкорн.

 

Мемный гусь «пакостник» из прошлогодней игры Untitled Goose Game появился на рабочем столе Windows. В игре гусь доставал других персонажей, а теперь он портит жизнь пользователям Windows: ворует курсор мыши и забивает рабочий стол мемами. Установить такого гуся можно с помощью приложения Desktop Goose для Windows.

 

 Если вы не знаете, как усмирить неугомонного пса, вот вам проверенный лайфхак. Действует в любом месте в любое время.

 

В качестве музыкальной паузы послушаем дебютную песню Настасьи Самбурской.

 

В галерее сегодня пример самых странных упаковок товаров из профиля @pointless_packaging.

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Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 06:00 +1
30 января: ледяное сало и вязанные человечки
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