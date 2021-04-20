20 апреля: хакеры против сыра и фирма, в которой производят развеселые гробы

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Лучше немного утеплиться. Сегодня в Туле пасмурная погода, а температура воздуха не поднимется выше +6 градусов.

В крупнейшей нидерландской сети супермаркетов Albert Heijn и других магазинах из-за хакерской атаки возникла нехватка некоторых продуктов и закончился сыр. Об этом сообщают Nos и Bleeping Computer.

Атаке подверглась компьютерная система компании Bakker Logistiek — одного из самых больших в стране поставщиков. Программа зашифровала устройства ее сети и не давала доступ к данным, пока хакеры не получат определенную сумму денег.

Из-за атаки компания не могла получать заказы от клиентов и планировать транспортировку, также было невозможно определить местоположение тех или иных продуктов на огромных складах. Особенно пострадала сеть Albert Heijn, которой пришлось предупредить покупателей о возможной нехватке сыра.

Позднее Bakker Logistiek объявила об устранении проблем, но не уточнила, стала ли компания платить злоумышленникам. В ближайшие дни поставщик обещает вновь заполнить сырные полки супермаркетов страны.

Сборник ремейков на прошлогодний сольник сэра Пола получился куда интереснее самого «McCartney III». Приглашенные гости трепетно и местами основательно перекроили оригинальные треки, везде добавив толику своего узнаваемого стиля. Результат пестрый и захватывающий. Сегодня слушаем Paul McCartney – When Winter Comes.

Ничто так не поднимает настроение, как яркие гробы, подумал новозеландец Росс Холл и открыл фирму по их производству под названием «Умирающее искусство». Офис Холла находится в Окленде, крупнейшем городе страны. Бизнес, по его словам, идет весьма неплохо — спрос на веселые гробы немаленький. Среди работ Холла — гробы в виде пончика с кремом, кубика Lego, шоколадного батончика, оммажа «Матрицы» и пожарной машины.

Новозеландец утверждает, что после смерти не всем хочется лежать в угрюмом ящике, поэтому к нему идут за чем-то более жизнеутверждающим. Холл сам из таких — собственно, идея бизнеса по созданию ярких гробов пришла около 15 лет назад, когда он составил завещание и задумался о том, где ему хотелось бы лежать после смерти. Новозеландец решил, что лучше всего ему бы подошел гроб с нарисованными языками пламени. Сперва его идею восприняли со скепсисом, но в итоге она оказалась удачной.

Холл считает, что сейчас похороны – скорее празднество жизни, а не оплакивание смерти. Этот праздник стоит немало: за гробы, сделанные «Умирающим искусством», просят от 2100 до 5400 американских долларов.

Сам Холл за 15 лет успел передумать по поводу собственных похорон. Недавно он отправил детям письмо, в котором изъявил последнюю волю — теперь основатель «Умирающего искусства» хочет лежать в прозрачном гробу в одних только леопардовых стрингах. «Дети сказали, что не пойдут [на похороны]», — со смехом заявил Холл.

Некоторых котищ аршином общим не измеришь, и их особенная стать выделяется огромными лапищами, пушистыми боками и мурлыканьием, которое слышно соседям. А представляете, какие звуки исходят от их тыгыдыков? И если такой заберется на вас, чтобы полежать с довольной мордой, то пока он не слезет, вы так никуда и не встанете. Даже если у вас дела! Скорее рассмотрите этих огромных и пушистых домашних котов, которые делят жилища со своими людьми. Именно так, а не наоборот!

Хорошего дня и огромного настроения!