20 апреля: хакеры против сыра и фирма, в которой производят развеселые гробы
Доброе утро! Готовимся к новому прекрасному дню и читаем только хорошие новости. Поехали!
Лучше немного утеплиться. Сегодня в Туле пасмурная погода, а температура воздуха не поднимется выше +6 градусов.
В крупнейшей нидерландской сети супермаркетов Albert Heijn и других магазинах из-за хакерской атаки возникла нехватка некоторых продуктов и закончился сыр. Об этом сообщают Nos и Bleeping Computer.
Атаке подверглась компьютерная система компании Bakker Logistiek — одного из самых больших в стране поставщиков. Программа зашифровала устройства ее сети и не давала доступ к данным, пока хакеры не получат определенную сумму денег.
"De lege kaasschappen bij Albert Heijn kunnen de komende dagen weer gevuld worden. Veel soorten kaas konden afgelopen week niet geleverd worden door een hack bij logistiek bedrijf Bakker." Close call. Could have been cyber war.https://t.co/HdnzS149hy— Stefan Soesanto (@iiyonite) April 12, 2021
Из-за атаки компания не могла получать заказы от клиентов и планировать транспортировку, также было невозможно определить местоположение тех или иных продуктов на огромных складах. Особенно пострадала сеть Albert Heijn, которой пришлось предупредить покупателей о возможной нехватке сыра.
Позднее Bakker Logistiek объявила об устранении проблем, но не уточнила, стала ли компания платить злоумышленникам. В ближайшие дни поставщик обещает вновь заполнить сырные полки супермаркетов страны.
Сборник ремейков на прошлогодний сольник сэра Пола получился куда интереснее самого «McCartney III». Приглашенные гости трепетно и местами основательно перекроили оригинальные треки, везде добавив толику своего узнаваемого стиля. Результат пестрый и захватывающий. Сегодня слушаем Paul McCartney – When Winter Comes.
Ничто так не поднимает настроение, как яркие гробы, подумал новозеландец Росс Холл и открыл фирму по их производству под названием «Умирающее искусство». Офис Холла находится в Окленде, крупнейшем городе страны. Бизнес, по его словам, идет весьма неплохо — спрос на веселые гробы немаленький. Среди работ Холла — гробы в виде пончика с кремом, кубика Lego, шоколадного батончика, оммажа «Матрицы» и пожарной машины.
Новозеландец утверждает, что после смерти не всем хочется лежать в угрюмом ящике, поэтому к нему идут за чем-то более жизнеутверждающим. Холл сам из таких — собственно, идея бизнеса по созданию ярких гробов пришла около 15 лет назад, когда он составил завещание и задумался о том, где ему хотелось бы лежать после смерти. Новозеландец решил, что лучше всего ему бы подошел гроб с нарисованными языками пламени. Сперва его идею восприняли со скепсисом, но в итоге она оказалась удачной.
Холл считает, что сейчас похороны – скорее празднество жизни, а не оплакивание смерти. Этот праздник стоит немало: за гробы, сделанные «Умирающим искусством», просят от 2100 до 5400 американских долларов.
Сам Холл за 15 лет успел передумать по поводу собственных похорон. Недавно он отправил детям письмо, в котором изъявил последнюю волю — теперь основатель «Умирающего искусства» хочет лежать в прозрачном гробу в одних только леопардовых стрингах. «Дети сказали, что не пойдут [на похороны]», — со смехом заявил Холл.
Некоторых котищ аршином общим не измеришь, и их особенная стать выделяется огромными лапищами, пушистыми боками и мурлыканьием, которое слышно соседям. А представляете, какие звуки исходят от их тыгыдыков? И если такой заберется на вас, чтобы полежать с довольной мордой, то пока он не слезет, вы так никуда и не встанете. Даже если у вас дела! Скорее рассмотрите этих огромных и пушистых домашних котов, которые делят жилища со своими людьми. Именно так, а не наоборот!
Хорошего дня и огромного настроения!