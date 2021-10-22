22 октября: автобусный маршрут для сна и воссозданная «Игра в кальмара» в Екатеринбурге

Доброе утро! А вот и пятница, и, чтобы не грустить, мы собрали для вас самые хорошие новости во всего света. Поехали!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле облачно с прояснениями и до +13 градусов, в субботу немного похолодает до +9 и придут небольшое дожди. А в воскресенье в город придет снег, а температура воздуха будет до +4 градусов.

Маршрут компании Ulu Travel вдохновлен пассажирами, устающими на работе и засыпающими в общественном транспорте. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на представителя компании.

«Во время мозгового штурма над новыми идеями автобусных туров я увидел пост моего друга. В нем говорилось, что он испытывает стресс от своей работы и не может спать по ночам. Но когда он едет в автобусе, то моментально засыпает и крепко спит. Его пост вдохновил нас на создание этого автобусного маршрута, который позволит пассажирам выспаться», — рассказал менеджер компании Ulu Travel Кеннет Конг.

Длина маршрута составляет 76 километров, а продолжительность — пять часов. За билет придется отдать от 13 до 51 доллара, цена зависит от этажа. В набор для сна включены беруши и плотная маска.

Билеты на первый Sleeping Bus Tour, который запустили 16 октября, полностью распродали. Жители Гонконга садились в автобус со своими одеялами, домашними тапочками и подушками. Во время поездки автобус несколько раз останавливался в живописных местах города, чтобы пассажиры могли сфотографироваться.

Сотрудница лаборатории исследований сна при Гонконгском университете Ширли Ли рассказала, что у людей в Гонконге не хватает времени, чтобы поспать, поэтому они тратят свое время для сна в общественном транспорте во время поездок на работу или с работы домой. У некоторых людей он уже ассоциируется со сном, поэтому им легче заснуть в автобусе, чем дома в кровати.

Американская певица Лана Дель Рей выпустила клип на трек Blue Banisters с грядущего одноименного альбома. Он выйдет 22 октября и станет продолжением пластинки Chemtrails over the Country Club. Сегодня слушаем Lana Del Rey – Blue Banisters.

В Екатеринбурге блогер Андрей Ширгин (HiMan) воссоздал соревнования из нашумевшего южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Видео он опубликовал на своем YouTube-канале (из-за нецензурной лексики в ролике мы не можем привести ссылку).

В игре приняли участие 100 человек. Они проходили те же испытания, что и герои шоу на Netflix, включая «Замри», «Кальмара», классики, вырезание фигурок из печенья и так далее. Кто-то из участников пришел на игру ради забавы, а кто-то ради денег. Среди них также были те, кто еще не смотрел сериал «Игра в кальмара».

Каждый выбывший приносил в «призовой фонд» игры по тысяче рублей. Победителю, таким образом, досталось 99 тысяч рублей.

Игроки были одеты в комбинезоны с порядковыми номерами. Прохождение соревнований контролировали организаторы в розовых комбинезонах и масках с геометрическими фигурами. Проигравших они «расстреливали» краской из водяных автоматов.

HiMan планирует снять еще одну часть игры. За день его видео набрало 1,5 млн просмотров.

Сюрреализм — направление в искусстве, особенностью которого является слияние реальности с чем-то иным. Но реальность — штука непредсказуемая, иногда она сама выдает такие картинки, что хочется ущипнуть себя и убедиться, не сон ли это. Мы собрали для вас примеры случаев, когда людям удавалось запечатлеть нечто необычное. Эти снимки — сюрреалистичные картины, к которым не приложил кисть ни один художник.

Хорошего дня и художественного настроения!