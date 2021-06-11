11 июня: парашютист на футбольном поле и очень дорогие бумажные стаканчики

Доброе утро! А вот и пятница. Заряжаемся позитивом на все выходные с помощью хороших новостей. Поехали!

О погоде на выходных. Сегодня в Туле небольшой дождь, температура воздуха прогреется до +19 градусов. В субботу ожидаем дождь и до +21 градуса. В воскресенье снова небольшой дождь, а воздух прогреется до +24 градусов.

Матч четвертого дивизиона чемпионата Польши по футболу прервал скайдайвер, который совершил экстренную посадку на футбольное поле прямо во время матча. У спортсмена возникли проблемы с парашютом, и он нашел ближайшее безопасное место для посадки.

К счастью, скайдайвер никого не задел, хотя столкновения с одним из футболистов едва удалось избежать. Приземлившись на поле, судья показал скайдайверу желтую карточку, и тот спешно удалился с поля. После этого матч возобновили.

Третья пластинка американской певицы Мишель Заунер – это торжество музыки буквально в каждом треке. Клипы Japanese Breakfast к этому альбому — отдельное удовольствие. Сегодня слушаем Japanese Breakfast «Posing In Bondage».

Пользователи Avito продают одноразовые бумажные стаканчики Gucci из бара бренда на Малой Бронной. Их стоимость варьируется от 100 рублей до 15 тысяч. Это следует из данных поиска на сайте.

Ажиотаж вызван тем, что совсем скоро бар Gucci закроется. 20 мая соседствующий с поп-ап-бутиком Gucci ресторан «Маргарита Бистро» только на один месяц сменил вывеску и интерьер и начал принимать у себя особенные блюда и коктейли, разработанные специально для Gucci Shop & Bar.

Всего на сайте опубликовано 15 объявлений о продаже брендированных стаканчиков. Пользователи продают не только новые, но и использованные стаканчики. В объявлениях продавцы добавляют такие описания: «супермодный стакан Gucci», «модный стакан из бара», «стаканчик Gucci, который «подойдет в качестве декора для съемки» и другие.

В одном из объявлений за 3 тысячи можно приобрести не только стакан, но и оригинальную ручку Gucci и подарочный пакет. А автор другого объявления предложила отдать стаканчик бесплатно при самовывозе. «Во имя всех объявлений где картонный стаканчик продают за 90 тысяч рублей», — указано в описании.

Какие эмоции вызывают у вас домашние питомцы? Радость, очарование, умиление? К этому мы давно привыкли, и кажется, успели посмотреть на все милые и забавные фотографии любимцев, которые только есть в интернете! Поэтому настало время взглянуть на собачек и котиков по-новому, а именно, увидеть снимки привычно няшных любимцев в амплуа маленьких монстриков, которые способны состроить такую мордашку, что их начинает побаиваться даже любящий хозяин. Не будем просить убирать детей от экранов, ведь злюки из нашей подборки на самом деле большие добряки, хоть и старались изо всех сил убедить нас в обратном!

Хорошего дня и доброго настроения!