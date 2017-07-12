12 июля: Не вспугните лето!

Всем привет! Ух, даже немного страшно вспугнуть лето… Но, кажется, оно наступает. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить!

Важная инфа от ученых — к завтраку!

Немецкие исследователи выяснили: то, что вы едите на завтрак, может влиять на решения, которые вы принимаете в течение дня.

В эксперименте, состоящим из двух этапов, приняла участие группа из 87 студентов, которые играли в онлайн-версию «Ультиматум». Суть игры достаточно проста: участникам дается определенная сумма денег, которую один из них должен разделить между ними на свое усмотрение. Второй участник может либо согласиться на предложенную сумму, либо отказаться, и тогда оба не получат ничего.

Во время первого этапа каждый участник сыграл в «Ультиматум» (деньги предлагала компьютерная программа), а затем рассказал, что он ел утром на завтрак. Оказалось, что 53% участников, которые съели высокоуглеводные продукты, отвергли несправедливое, по их мнению, денежное предложение. Те, у кого был низкоуглеводный завтрак, наоборот, деньги взяли.

Во втором этапе участникам предложили позавтракать определенным набором продуктов до начала игры. Также у них взяли образец крови для анализа. В первый день завтрак состоял из 80% углеводов и 10% белка: тоста с джемом и сливочным сыром, молока, яблочного сока, а также банана и яблока. Во второй день исследователи приготовили завтрак из 50% углеводов и 25% белка — к тосту с джемом добавили ветчину, йогурт, молоко и кусочек сливочного сыра.

Результаты оказались схожими с первым этапом: участники были склонны отвергать невыгодные для них предложения, после того, как употребляли завтрак с высоким содержанием углеводов.

В эксперименте принимали участие только мужчины. Как объясняют исследователи, это было сделано из-за различий метаболизма мужчин и женщин, которые могли «запутать» результаты. Команда продолжит работу, чтобы выявить более точную связь между употребляемыми продуктами и поведением человека в разных ситуациях.

Итак, вывод: мужчины, если хотите быть в «плюсе», не кормите своих бизнес-партнеров углеводами!

А то оба останетесь ни с чем.

Залипательное видео.

Энтуазисты из команды Oddviz представили архитектурный проект, сделанный на основе реального здания Sofa Hotel в центре Стамбула. Трёхмерная модель позволила рассмотреть детали каждого помещения, «пролетая» сквозь стены и другие преграды.

Авторы провели неделю в гостинице, фотографируя интерьеры и объекты здания. Затем снимки совместили с помощью фотограмметрии, создав трёхмерное изображение каждого предмета, зафиксированного с разных ракурсов. Всего Oddviz обработали более 10 тысяч фотографий. Вот результат (осторожно, сделайте звук потише):

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Хорошего вам дня. И, главное, солнечного! (тьфу-тьфу-тьфу).