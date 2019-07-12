12 июля: кофейная клизма, антураж для поклонников «Чернобыля» и Билан из 80-х

Доброе утро пятницы! Мы так должно ее ждали!

Самое время спланировать выходные. Фестивали красок и косплеев, экскурсия по усадьбе в стиле модерн, буги-вуги опен-эйр, концерт Большого театра и первая игра футбольной Премьер Лиги — все это ждет вас на выходных.

Погода на ближайшие три дня ничего нового не предвещает.

Начнем утро с забавного пляжного видео.

А теперь к новостям.

Блогерша Katia Txi из Instagram посоветовала необычный способ избавления от токсинов с помощью кофе. Причем это не напиток и не компресс. По мнению девушки хорошо помогает от токсинов … кофейная клизма.

Блогер ссылается на исследования американского Национального исследовательского центра, в которых описано, что кофейные клизмы безопасны для стенок кишечника и желудка и полезны для работы печени. Подобная процедура детокса разделила пользователей интернета на два лагеря. Не согласны с мнением девушки и врачи, они считают, что польза этого способа очищения не доказана.

Новость по следам сериала «Чернобыль». Пара из Вильнюса, где снимались сцены из популярного сериала, решила воссоздать интерьер квартиры в советском стиле и приглашает туда гостей, желающих окунуться в атмосферу сериала.

Такая идея возникла у молодых людей после того, как они увидели свой дом на кадрах из сериала. Квартира хранит в себе советский антураж, но при этом остается по-современному комфортной, например, в ней отремонтирована ванная комната.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Димы Билана, к созданию которого приложил руку шоумен Александр Гудков. Получилось забавно.

В галерее сегодня — плюшевая моль. Это модная мягкая игрушка, которая переплюнула по популярности икеевских акул.