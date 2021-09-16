16 сентября: портрет современного поколения, сделанного нейросетью, и Super Mario из кубиков LEGO

Медленно, но верно мы приближаемся к пятнице, значит, пора запасаться позитивными эмоциями. А для этого нам всем нужно читать только хорошие новости. Поехали!

Всё совсем серое. Сегодня в Туле пасмурная погода, а воздух в городе прогреется лишь до +11 градусов.

Тема разницы поколений остается актуальной не первый год. Как мыслят миллениалы или представители поколения альфа? Почему бумерам сложно понять зумеров? На многие вопросы всё еще нет точных ответов, однако от этого тема становится только привлекательнее. Например, вы когда-нибудь задумывались, каким получился бы портрет нынешнего поколения? Ответ на этот вопрос нашли команды онлайн-медиа BURO и соцсети ВКонтакте. Они запустили проект «Портрет современного поколения», в котором решение этой непростой задачки ищет нейросеть.

Работает это так: специальный алгоритм обрабатывает и объединяет фотографии читателей издания, превращая их в единый меняющийся образ. С помощью эффекта морфинга, благодаря которому один портрет плавно превращается в другой, фотографии пользователей становятся одним целым.

Об этой технике рассказала команда ВКонтакте, которая отвечала за разработку нейросети. «Мы отвечаем за техническую сторону проекта и продумали все шаги для создания образа: на первом этапе детектируем лицо пользователя на фото и, если находим его, отправляем изображение в нейросеть для морфинга. Мы выбрали именно этот эффект, так как хотели визуально обыграть идею сбора единого образа поколения», — пояснили представители ВКонтакте. Присоединиться к общему портрету может любой желающий, достаточно зайти на сайт проекта и загрузить свое фото.

Помимо визуальной картинки поколения в проекте представлено еще кое-что интересное: на странице собраны ключевые термины, которые определяют жизнь современных людей, — «здесь и сейчас», «новая маскулинность», «свобода», «любовь к себе», «натальная карта» и так далее.

Невероятная волна популярности накрыла двадцатилетнего рэпера Baby Keem. Еще вчера он сотрудничал с Кендриком и Трэвисом Скоттом, следом записал фит с Канье на «Донде», а теперь выпустил целый сольный альбом The Melodic Blue. Сегодня слушаем Baby Keem — The Melodic Blue.

Компания Lego, известная во всем мире своими конструкторами, часто обращается за идеями для новых наборов к сюжетам из мировой поп-культуры — мультфильмам, сериалам, комиксам, а также видеоиграм. На этот раз компания подготовила для любителей конструкторов новинку по мотивам игры Super Mario 64, которая вышла 25 лет назад. Вспомнить об этой старой игре Lego предлагает вместе с набором, который получил название Lego Super Mario 64.

В собранном виде конструктор выглядит как большой желтый куб с гранями по 18 сантиметров со знаком вопроса в центре. Такие можно было увидеть, пожалуй, во всех играх про Mario. Этот куб раскрывается при нажатии, а внутри игроков ждут миниатюры с несколькими уровнями из оригинальной игры для Nintendo 64 — Peach’s Castle, Bob-omb Battlefield, Cool, Cool Mountain и Lethal Lava Trouble. Также в наборе идут десять фигурок персонажей, которых можно как угодно размещать в игровых локациях.

Всего в набор входит 2064 детальки, которые можно поэтапно собирать по инструкции. Конструктор Super Mario 64 рассчитан на игроков старше 18 лет и, как говорится на сайте Lego, идеально подойдет в качестве подарка всем фанатам старой игры на Nintendo. Этот комплект можно дополнить интерактивными фигурками Марио и Луиджи, только они не входят в набор, а продаются отдельно. Lego Super Mario 64 пока не поступило в продажу, компания только анонсировала этот проект. Приобрести такой набор можно будет с 1 октября. Цена вопроса — 170 долларов, что по нынешнему курсу составляет примерно 12,5 тыс. рублей.

Коты не раз доказали, насколько удивительными созданиями они являются. Они могут быть и милыми, и смешными, и грациозными, и невероятно глупыми. А еще они обладают всеми свойствами жидкости: постоянно куда-то утекают и заполняют любые доступные пространства. Мы собрали для вас подборку фотографий таких котов: жидких и безумно милых.

Хорошего дня и удобного настроения!