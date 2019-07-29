29 июля: супербюджетный дрон, неправильные яблоки и кондиционер для футболок

Доброе утро. Встречаем понедельник бодрыми, свежими и полными сил. Надеемся, что вы хорошо отдохнули и успели насладиться жарким солнышком.

На этой неделе на смену дождям приходит похолодание. Одевайтесь теплее.

В сети набирает популярность видео, в котором пользователь твиттера демонстрирует новейшие технологии. Ему удалось изобрести бюджетный квадрокоптер.

#CyberpunkisNow DIY drone posted to Reddit by user FluidFact. pic.twitter.com/fnMmvhM5TT — ΜΔDΞRΔS (@hackermaderas) July 27, 2019

А теперь к утренним новостям.

Австрийские ученые выяснили, что люди неправильно едят яблоки. До 90% полезным микроэлементов содержится в сердцевине яблока, поэтому ученые советуют съедать яблоко вместе с огрызком. Яблоки считаются одним из самых полезных фруктов, они содержат большое количество микроэлементов для сердечно-сосудистой системы и пробиотиков для желудочно-кишечного тракта.

А вот бороться с усталостью, по мнению российских эскпертов, помогают салаты с горьким привкусом. В них содержатся полезные микроэлементы, которые возбуждают аппетит, успокаивают и снимают усталость. Еще в их составе много витамина С.

Немного новостей из мира высоких технологий. Компания Sony создала карманный кондиционер для футболок. Устройство позволит согреться, когда на улице холодно и включить режим охлаждения в жаркие дни.

Кондиционер сделан в форме смартфона и крепится к карману возле шеи на специальной рубашке. Работает гаждет с помощью специального приложения на смартфоне. Устройство появится в продаже в 2020 году в Японии и будет стоить 111 долларов.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип певицы Луны. Насладимся мелодичной песней о любви и видами Индийского океана.

В галерее сегодня – фотографии, на которых еда превращается в интересные предметы и сюжеты. Снимки принадлежат пользователю @wandson.