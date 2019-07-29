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Утро в Туле
29 июля: супербюджетный дрон, неправильные яблоки и кондиционер для футболок

29 июля: супербюджетный дрон, неправильные яблоки и кондиционер для футболок

Доброе утро. Встречаем понедельник бодрыми, свежими и полными сил. Надеемся, что вы хорошо отдохнули и успели насладиться жарким солнышком.

 

На этой неделе на смену дождям приходит похолодание. Одевайтесь теплее.

 

В сети набирает популярность видео,  в котором пользователь твиттера демонстрирует новейшие технологии. Ему удалось изобрести бюджетный квадрокоптер.

 

 

А теперь к утренним новостям.

Австрийские ученые выяснили, что люди неправильно едят яблоки.  До 90% полезным микроэлементов содержится в сердцевине яблока, поэтому ученые советуют съедать яблоко вместе с огрызком. Яблоки считаются одним из самых полезных фруктов, они содержат большое количество микроэлементов для сердечно-сосудистой системы и пробиотиков для желудочно-кишечного тракта.

А вот бороться с усталостью, по мнению российских эскпертов, помогают салаты с горьким привкусом. В них содержатся полезные микроэлементы, которые возбуждают аппетит, успокаивают и снимают усталость. Еще в их составе много витамина С.

 

Немного новостей из мира высоких технологий. Компания Sony создала карманный кондиционер для футболок. Устройство позволит согреться, когда на улице холодно и включить режим охлаждения в жаркие дни.

Кондиционер сделан в форме смартфона и крепится к карману возле шеи на специальной рубашке. Работает гаждет с помощью специального приложения на смартфоне.  Устройство появится в продаже в 2020 году в Японии и будет стоить 111 долларов.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип певицы Луны. Насладимся мелодичной песней о любви и видами Индийского океана.

 

В галерее сегодня – фотографии, на которых еда превращается в интересные предметы и сюжеты. Снимки принадлежат пользователю @wandson.

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:00 +5
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