30 октября: Прыжок в никуда и робозад

Всем привет! Понедельник бесцеремонно врывается в наше уютное сонное утро:

Если кого-то, как и нас, очень волнует вопрос «что с погодой, и когда это все прекратится», то отвечаем. Хорошо будет только в четверг:

Забудьте, что только что видели в прогнозе погоды. Лучше насладитесь истинной красотой.

Съёмочная группа студии «Timescapes» провела неделю в горах Архыза на высоте около 2000 метров, где с помощью квадрокоптера и timelapse-съёмки смогла запечатлеть величественную красоту этих мест. Получившийся короткометражный фильм называется «Mountain Clouds» (Горные облака):

А теперь очень экстремальный рекорд — для бодрости.

В Бразилии 245 человек одновременно прыгнули с моста и повисли с него на канатах. Выглядит жутко безумно:

Новости!

Автомобильный концерн Ford разработал специального робота для испытания автомобильных кресел. Называется очень поэтично — Robutt (от слов robot — робот и butt — задница). По-русски му отлично подходит название «Робозад». Тест, который проводится с помощью «робозада», направлен на проверку состояния кресла через 10 лет использования. Он занимает около трёх недель, робот должен сесть в кресло 25 тысяч раз. Таким образом специалисты определяют срок службы каркаса кресла, его обшивки и набивки.

В США, в Айдахо, на кукурузном поле сделали лабиринт из Pac-Man площадью семь гектаров:

И милая история, которая обязательно поможет нам пережить понедельник. Одна маленькая девочка оставила крестному свою любимую плюшевую игрушку, чтобы ему не было одиноко в новой квартире. Плюшевый Масимаро — толстый кролик, придуманный корейским художником, не просто уселся на диван, как это часто делают игрушки в домах у взрослых людей. Нет, он отлично провел время, и мужчина составил для своей крестницы (и всех нас, конечно) фотоотчет о том, как Масимаро провел время у него в гостях:

Музыкальная пауза!

Искусственный интеллект Intel использовали для создания спецэффектов в музыкальном клипе китайской певицы Крис Ли. Продюсеры смогли воссоздать эффекты капающей воды и сияющих звёзд, обучив программу реконструировать лицо в 3D и отслеживать движения в реальном времени, в том числе и выражения лица. Благодаря этому певице не пришлось надевать датчики движения, а съёмочной команде прибегать к сложным методам работы.

Погружаемся в мир китайской музыки:

В честь 20-летия легендарной серии игр Grand Theft Auto ютюб-канал GTA Series Videos создал ретроспективу всех частей GTA. Фанатам игры посвящается:

Сегодняшняя галерея - в честь приближающегося Хэллоуина. А вы что, думали, мы забросили эту тему?! Да ни за что!!! Лишившийся ноги парень на каждый Хэллоуин создает эпические образы: