24 августа: Трек с мурашками и свадебный тост от Pornhub

Доброе утро! Пойдем на работу, там доспим)

Начинаем с милоты дня! Несколько месяцев назад в зоопарке Квинсленда (Австралия) родилась редкая белая коала. В августе ее показали посетителям парка.

Теперь крохе выбирают имя. Кличку может предложить любой пользователь фейсбука. Вот несколько уже предложенных:

Коу (в переводе с тайского — «белый»)

Бьянка (в честь умершей тети жительницы Аргентины)

Перл («жемчужина»)

Дью-ма («белый» на языке австралийских аборигенов)

"Лекарство" от прокрастинации!

Разработчик американской компании Formidable Крис Болин (Chris Bolin) создал сайт, который работает только в режиме офлайн. Если зайти на него при подключенном интернете, на странице появится просьба отключить соединение.

После того, как пользователь отключает интернет, он попадает на страницу с посланием Болина. Его посыл заключается в том, что интернет сильно влияет на нашу продуктивность.

"Вы хотите быть продуктивными? Тогда просто выйдите в офлайн. Постоянное нахождение в интернете — это вечное наличие отвлекающих факторов, как внешних, так и внутренних".

Ну что, отключаем сеть и ждем, когда наступит ломка?)

Новости!

Жительница Нью-Йорка оставила своим двум котам в наследство 300 000 долларов, а также передала инструкцию по уходу за своими питомцами. Одинокой женщине, которая ушла из жизни в 89 лет, коты были как дети. Сейчас животных приютили соцработники, которые ухаживали за пожилой дамой.

Создан гаджет от храпа! Называется Monzzz. Небольшое устройство, помогающее контролировать или избавиться от храпа, крепится на футболку или пижаму и начинает вибрировать, когда владелец переворачивается на спину, таким образом напоминая ему о необходимости спать на боку. Если владелец Monzzz всё равно остаётся лежать на боку, устройство посылает слабый электрический разряд, чтобы тот перевернулся. Также оно собирает и анализирует данные о качестве сна. Сейчас разработчики технологии собирают средства на запуск промышленного производства Monzzz на краудфандинговой площадке Indiegogo. Начальная цена устройства составит $99.

Pornhub помог шаферу придумать речь на свадьбу своего друга - снял специальный ролик. Он начинается с приветствия жениха от «старого друга» Pornhub - в лице сотрудницы Арии:

"За долгие годы пока мы вместе, мы увидели такие разные выражения твоего лица. Дэнни, твои преданность и верность очень высоко ценятся. Все наши девушки разочарованы новостью о твоей свадьбе, особенно учитывая, что ты заходил на наш сайт из самых разных стран мира."

Представительница сервиса заявила, что в Pornhub рады за Дэниэла и его новое счастье и напомнила, что порносайт сохранил все его любимые видео.

"Дэнни, мы никогда не бросим тебя и всегда будем рады твоему возвращению. Мы знаем, что Кэт не сможет путешествовать с тобой везде, поэтому дарим тебе три премиум-подписки на Pornhub, так сильно мы тебя любим. Поздравляем, у тебя впереди ещё много счастливых лет, чтобы вернуться к нам. С любовью, Pornhub."

К счастью, и невеста, и гости оказались понимающими людьми с хорошим чувством юмора) Вот как в итоге выглядело поздравление на свадьбе:

А вот оригинал ролика от Pornhub:

Музыкальная пауза. Трек, записанный с помощью самых приятных звуков на свете. Создал его музыкант Эндрю Хуан и выложил на своем канале на YouTube. Запись действительно состоит из звуков, приятных человеческому мозгу.

В создании трека поучаствовали страницы книги, банка с газировкой и кофейные зерна. Кстати, сюда же можно добавить звуки дождя, шуршащих под колесами камней, причмокивание, шепот и другие. Говорят, что при их прослушивании испытываешь приятное ощущение покалывания в затылке, распространяющегося в виде мурашек по коже. Ну что, заметили что-то подобное?

И посчитаем чужие деньги!

Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых актеров в мире. Первое место занял Марк Уолберг, который в период с 1 июня 2016 года по 1 июня 2017-го заработал 68 млн долларов. Кстати, большую часть денег он получил благодаря съемкам в фильмах «Здравствуй, папа, Новый год! 2» и «Трансформеры: Последний рыцарь».

«Серебро» досталось Дуэйну Джонсону (65 млн долларов), 3-е место — за Вином Дизелем (54,5 млн долларов). В десятку также вошли Адам Сэндлер (50,5 млн), Джеки Чан (49 млн), Роберт Дауни-младший (48 млн) и Том Круз (43 млн).

В галерее - творчество художника Деймона Беланджера из США. С 2016 года у него был проект в городе Редвуд-Сити (Калифорния): он нарисовал 20 поддельных теней. В интерпретации художника обычные уличные объекты — парковки для велосипедов, заборы и скамейки — начали отбрасывать причудливые тени, напоминающие монстров, роботов, животных и цветы. Планируется, что проект может подтолкнуть других художников к реализации собственных фантазий в этом районе, а обычных прохожих заставит удивиться и улыбнуться.