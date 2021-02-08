8 февраля: кроссовки из собачьей шерсти и грибов и называем тараканов в честь бывших пассий

Доброе утро! Начинаем новую рабочую неделю с порции хороших новостей. Поехали!

Утепляемся как следует. Сегодня в Туле ясная, но морозная погода. Столбики термометров опустятся до -12 градусов Цельсия.

Дизайнер из Германии Эмили Бурфайнд разработала экологичные и биоразлагаемые кроссовки — вязаный верх пары состоит из собачьей шерсти, а подошва — из грибного мицелия.

Разработка получила название Sneature. Пара таких кроссовок весит всего 201 грамм (для сравнения, похожая пара обычных беговых кроссовок весит в среднем 244 грамма). Кроме шерсти и мицелия в их состав входит натуральный каучук — натуральность компонентов позволяет компостировать кроссовки целиком.

«Обычно кроссовки состоят из множества разных синтетических материалов, и их невозможно переработать. Я хотела создать пару из как можно меньшего числа разных компонентов, которые были бы биоразлагаемыми», — рассказала Бурфайнд.

Верх кроссовок цельновязаный, без шнуровки, и создан из пряжи Chiengora при помощи трехмерной вязки. Собачью шерсть для создания пряжи собрал берлинский стартап Modus Intarsia при помощи краудсорсинга. По подсчетам дизайнера, ежегодно в Германии утилизируют 80 тонн собачьей шерсти, которая могла бы стать ценным материалом.

Подошва кроссовок состоит из грибного мицелия, перемешанного с целлюлозным субстратом, на котором он растет: все вместе спрессовывается для придания формы и пропитывается каучуком.

О датчанине с королевским именем Hans Philip пока мало известно (его даже в инстаграме нет). Но этим и славится проект Colors, который раньше всех находит подающих надежды музыкантов. После того как посмотрите презентацию трека Somendrøm, скачайте альбом Forevigt или включите лайв. Этот парень прекрасен почти так же, как герцог из «Бриджертонов». Сегодня слушаем Hans Philip — Somendrøm | A COLORS SHOW.

Зоопарк в Техасе решил запустить новую услугу прямо ко Дню всех влюбленных. Вы можете назвать таракана или крысу именем своей бывшей второй половинки, чтобы потом их скормили животным. Кажется, мы нашли лучший способ выместить злость на бывших — не всегда же бить посуду.

Всего за 5 долларов вы можете назвать таракана любым именем — и его съест рептилия или сурикат прямо у вас на глазах. Если таракана вам мало, зоопарк предлагает и кое-что повесомее: за 25 долларов хищнику скормят замороженную крысу, названную именем вашего бывшего или бывшей. Есть даже вариант для вегетарианцев или веганов. Они смогут дать имя кочану капусты, который скормят травоядному животному.

Скармливать тараканов, крыс и капусту животным будут в прямом эфире в фэйсбуке зоопарка — прямо в День всех влюбленных. Администрация обещает торжественное мероприятие: имя каждого насекомого будет объявляться во время трансляции вслух, чтобы у вас точно не осталось сомнений, что вашего таракана скормили.

Заявку может подать каждый желающий. Достаточно лишь зарегистрироваться на сайте до 13 февраля. Все вырученные деньги пойдут на нужды зоопарка и улучшение условий содержания животных.

Если незнакомец из интернета предлагает вам бесплатную помощь, то тут явно стоит насторожиться. А если его имя Джеймс Фридман, то стоит десять раз подумать, прежде чем отправлять ему свои фотографии на обработку. Ведь Джеймс уже давно стал известен своим ехидным подходом к просьбам клиентов. Если фразу можно понять двояко, то именно так он и сделает, превратив присланный ему снимок в маленькую комедию.

Хорошего дня и теплого настроения!